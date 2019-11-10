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Гороскоп на неделю: когда грозят денежные потери и обманы

10 ноября 2019, 06:29

В один из дней будущей недели стоит строить планы, посоветовал астролог.

С 13 ноября возможны денежные потери, предупредил астролог - Гороскоп на 2019
С 13 ноября возможны денежные потери, предупредил астролог / rabstol.net

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что на следующую неделю, 11-17 ноября, приходится апофеоз ноября 2019 и критический период.

С 13 ноября и до конца недели грозят обманы и финансовые потери, сказал Росс Главреду.

Астролог подчеркнул, что в этот период категорически не советует совершать серьезные покупки, и лучше отказаться от заключения сделок, и от важных партнерских встреч.

Также собеседник сказал, что важнейшей датой ноября 2019 является 11 число, а 11-12-е станут апофеозом месяца.

"12 числа будет полнолуние, а 11-го - Меркурий в сочетании с Солнцем. Такой период считается символическим новолунием. Он бывает очень редко, и в это время Меркурий будет проходить по диску Солнца, что можно будет наблюдать в телескоп", - отметил Росс.

Собеседник добавил, что в следующий раз подобное явление ожидается через 10 лет. Астролог посоветовал 11 ноября строить планы - есть большая вероятность, что запланированное скоро реализуется.

Напомним в гороскопе от Влада Росса на ноябрь 2019 для всех знаков Зодиака говорится, что в ноябре фарт светит Стрельцам, Рыбам, Козерогам и Скорпионам, а неудачи грозят Тельцам, Весам, Девам и Овнам.

астролог гороскоп Влад Росс
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