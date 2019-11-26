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Астролог рассказал о тайной договоренности Путина и Трампа по Крыму

26 ноября 2019, 19:48

Президенты России и США достигли договоренности относительно Голанских высот и Крыма, поделился астролог.

Астролог сообщил, что Дональд Трамп и Владимир Путин достигли тайной договоренности по Крыму
Дональд Трамп и Владимир Путин достигли тайной договоренности по Крыму, сообщил астролог / GettyImages

Американский и российский президенты - Дональд Трамп и Владимир Путин - достигли тайной договоренности относительно украинской территории.

Трампа и Путин достигли договоренности насчет Крыма, написал астролог Влад Росс на своей странице в Facebook.

По его словам, главы США и РФ договорились об обмене Голанских высот на полуостров.

"Трамп и Путин тайно договорились об обмене Голанских высот на Крым", - сообщил астролог.Читайте такжеГороскоп на завтра: кому грозят досадные "ранения", а кому ждать любовный триумф

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп своим указом признал Голанские высоты израильской территорией. Российский историк Андрей Зубов полагал, что решение президента США по Голанским высотам равносильно признанию Крыма территорией РФ.

Напомним, Влад Росс назвал самый простой путь возвращения Крыма под контроль Киева, он связан с датой празднования Дня независимости Украины.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Крым Дональд Трамп Голанские высоты Владимир Путин Влад Росс
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