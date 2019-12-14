  1. Главная
  3. Гороскоп

Хронический алкоголик и верный пес: астролог раскрыл "тайны" Луценко

14 декабря 2019, 06:20

По прогнозу Влада Росса, бывший генпрокурор окажется перед выбором – тюрьма или заграница.

Юрий Луценко
Астролог рассказал, что "светит" Луценко в украинской политике / УНИАН

14 декабря отмечает свой 55-ый день рождения бывший генпрокурор Украины и кум Петра Порошенко Юрий Луценко. Годовой гороскоп бывшего главы ГПУ говорит о том, что его ждет в целом спокойный год, однако с некоторыми негативными аспектами. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По словам астролога, в гороскопе Луценко на 2020 год присутствует не очень благоприятная позиция планет между Нептуном и Ураном, Плутоном, Марсом.

"Это говорит о том, что Юрия Витальевича ждет либо вынужденное изгнание, либо жизнь за границей. Если же он решит остаться в Украине, то точно сядет в тюрьму. Ему придется выбирать", – пояснил Росс.

Также, по прогнозу Влада Росса, в ближайший год в жизни Луценко будут складываться критические ситуации, но благодаря соединению Юпитера и Меркурия в его годовом соляре ему в основном будет удаваться выходить сухим из воды.

Читайте такжеНе поминать даже имя: астролог посоветовал Зеленскому, как жить с Тимошенко"Однако какие-то судебных разбирательства в Украине Луценко не миновать", – добавил астролог.

По словам Росса, звезды указывают на то, что Луценко уже отправился на заслуженный отдых – на пенсию. По крайней мере, активно участвовать в политической жизни государства он уже не будет. 

"Луценко будет эмигрантом и будет жить за пределами Украины. По крайней мере, пока не уляжется ситуация с новой властью", – отметил Влад Росс.

В целом, 2020 год для Юрия Луценко обещает быть довольно спокойным и не проблемным, считает астролог. И добавляет, что в украинской политике Луценко точно участвовать он не будет, а уйдет на пенсию.

По оценке Росса, Луценко – весьма четкий и порядочный человек по жизни, но с однозначным отношением к начальству.

"Он всегда будет лизать заднее место всем своим покровителям и начальникам, так как Марс у него в Деве в соединении с Плутоном. Также именно из-за этого сочетания планет в гороскопе, он всегда возглавляет какие-то силовые структуры, так как по натуре он сам – преданный и верный пес", – рассказал астролог.

Кроме того, не секрет, что ранее Юрий Витальевич часто оказывался фигурантом различных "алкогольных скандалов" и нелепых ситуаций. И, по словам Росса, эти проблемы с алкоголем у него не закончились.

"Луценко – хронический алкоголик. В его гороскопе Венера в соединении с Нептуном. Это говорит о том, что удовольствие от жизни он получает либо с помощью наркотиков, либо с помощью алкоголя. У него даже лучше идут дела, если он "навеселе". Луценко – профессиональный алкоголик: точно знает свою меру, сколько ему нужно выпить. Потому в скандальные ситуации едва ли будет попадать из-за алкоголя", – отметил астролог.

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.

астролог Петр Порошенко ГПУ генпрокурор день рождения Юрий Луценко гороскоп Влад Росс астрологический прогноз
Сейчас вы просматриваете новость «Хронический алкоголик и верный пес: астролог раскрыл "тайны" Луценко». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:20
Хронический алкоголик и верный пес: астролог раскрыл "тайны" Луценко
06:05
Эксперт назвал потери Украины от прерывания транзитного контракта
05:51
Экономист сказал, когда в Украине может "скакнуть" прожиточный минимум
05:24
Выходные 2020 – как Украина распределила праздники в календаре 2020 Фото
05:12
"Куча мусора": СМИ выяснили, почему на "авианосце" Адмирал Кузнецов начался пожар
04:47
Комаровский указал параметры правильной первой чашки: когда нужно выбирать
04:28
Ученые назвали самую опасную вещь в косметичке
04:14
"Укрепить брючную змею": врач рассказал, как легко и просто поддать мощи потенции
03:47
В Волынской области депутат изнасиловал подростка в доме соседей
03:28
"Сработает на 100%": диетолог сказал, как есть все и не толстеть
03:00
"Каждой резьбе - свой винт": каким женщинам подойдут любовники с большими пенисами
02:55
Анна Ризатдинова в прозрачных трусах и чулках показала эротические фото
02:40
Донбасс уйдет в союзное государство: эксперт дал неожиданный прогноз на 2020 год
02:19
В Швейцарии снова "ударили" по Януковичу
02:02
Приготовьте зонтики: синоптики удивили прогнозом на выходные
01:54
Ученые назвали полезные для здоровья свойства хурмы
01:47
СИЗО превратят в отели со спецрежимом: Малюська поведал подробности Видео
01:30
Под носом у родителей: в Николаеве мужчина изнасиловал шестилетнего мальчика
01:26
Дело Шеремета: Аваков отреагировал на сравнение бороды подозреваемого с известными людьми
01:11
"Нагнуть раком": в Сети распекли агрессивных школьниц из-за дебоша в ТЦ Видео
01:01
"Начинают гавкать": украинского политолога выгнали с российского шоу Видео
00:45
"Я плакал в одиночестве": президент Аталанты - о победе над Шахтером
00:27
"Цены, как в самолете": в Укрзализныце хотят ввести новшество
00:15
Отец Неймара прокомментировал ситуацию сына в ПСЖ
00:02
14 декабря – какой сегодня праздник: что делать, чтоб умным быть
13 декабря, пятница
23:58
"Не даст КПД выше 5%": Тука высказался о возведении стены на Донбассе
23:41
Украинский футболист оформил хет-трик в Европе Видео
23:37
Убийство Шеремета: суд избрал меру пресечения медику Кузьменко
23:15
Зеленский внес законопроект об изменениях в Конституцию по децентрализации
23:12
Хабиб назвал бой Макгрегор - Серроне "второй лигой"
23:04
Децл, Началова, Токарев и Лагерфельд: кто из знаменитостей умер в 2019 году
23:03
"Х*евый отдых": пляжи заполонили рыбы-пенисы - фото и видео Видео
23:02
Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2 – отзывы и где смотреть Видео
23:00
Порноактриса похабно покрасовалась прелестями на откровенных фото Фото
22:51
"Пытался скрыть мину": Аваков раскрыл подробности обыска по делу Шеремета
22:43
Украинский футболист попал в символическую сборную 6 тура Лиги Европы по версии Whoscored
22:27
Закончился шашлык: во Львове чиновник едва не убил официантку графином
22:14
Пожар в Одессе: СБУ обвинила спасателей в попытке уничтожить улики
22:14
Динамо не собирается увольнять тренера после провала в Лиге Европы
21:44
"Володя, ты не будешь против": Звиробий хочет встретиться с Зеленским
21:44
Тренер Зинченко может разорвать контракт с клубом
21:35
Куколд-бедолага: Китаец случайно узнал о съмках в порно своей девушки
21:29
Стипендия в Украине с 2020 будет с сюрпризом: кому не повезет
21:21
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: крах отношений и любовный фарт
21:20
Топ-модель по-украински 3 сезон 16 выпуск: кто ушел смотреть онлайн 13-12-2019 Видео
21:15
Победитель Лиги чемпионов продлил контракт со своим тренером
20:30
Виновными в смерти Лужкова назвали врачей
20:04
"Родители доверили детей хирургу-убийце": Кузьменко заявила об уничтожении карьеры
20:01
Без суда и следствия: в Миротворце рассказали, каких пропагандистов из РФ будут вносить в базу
19:30
Подозреваемый в убийстве Шеремета ветеран АТО мародерил на Донбассе - журналистка Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять