Хронический алкоголик и верный пес: астролог раскрыл "тайны" Луценко

Астролог рассказал, что "светит" Луценко в украинской политике / УНИАН

14 декабря отмечает свой 55-ый день рождения бывший генпрокурор Украины и кум Петра Порошенко Юрий Луценко. Годовой гороскоп бывшего главы ГПУ говорит о том, что его ждет в целом спокойный год, однако с некоторыми негативными аспектами. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По словам астролога, в гороскопе Луценко на 2020 год присутствует не очень благоприятная позиция планет между Нептуном и Ураном, Плутоном, Марсом.

"Это говорит о том, что Юрия Витальевича ждет либо вынужденное изгнание, либо жизнь за границей. Если же он решит остаться в Украине, то точно сядет в тюрьму. Ему придется выбирать", – пояснил Росс.

Также, по прогнозу Влада Росса, в ближайший год в жизни Луценко будут складываться критические ситуации, но благодаря соединению Юпитера и Меркурия в его годовом соляре ему в основном будет удаваться выходить сухим из воды.

Читайте такжеНе поминать даже имя: астролог посоветовал Зеленскому, как жить с Тимошенко"Однако какие-то судебных разбирательства в Украине Луценко не миновать", – добавил астролог.

По словам Росса, звезды указывают на то, что Луценко уже отправился на заслуженный отдых – на пенсию. По крайней мере, активно участвовать в политической жизни государства он уже не будет.

"Луценко будет эмигрантом и будет жить за пределами Украины. По крайней мере, пока не уляжется ситуация с новой властью", – отметил Влад Росс.

В целом, 2020 год для Юрия Луценко обещает быть довольно спокойным и не проблемным, считает астролог. И добавляет, что в украинской политике Луценко точно участвовать он не будет, а уйдет на пенсию.

По оценке Росса, Луценко – весьма четкий и порядочный человек по жизни, но с однозначным отношением к начальству.

"Он всегда будет лизать заднее место всем своим покровителям и начальникам, так как Марс у него в Деве в соединении с Плутоном. Также именно из-за этого сочетания планет в гороскопе, он всегда возглавляет какие-то силовые структуры, так как по натуре он сам – преданный и верный пес", – рассказал астролог.

Кроме того, не секрет, что ранее Юрий Витальевич часто оказывался фигурантом различных "алкогольных скандалов" и нелепых ситуаций. И, по словам Росса, эти проблемы с алкоголем у него не закончились.

"Луценко – хронический алкоголик. В его гороскопе Венера в соединении с Нептуном. Это говорит о том, что удовольствие от жизни он получает либо с помощью наркотиков, либо с помощью алкоголя. У него даже лучше идут дела, если он "навеселе". Луценко – профессиональный алкоголик: точно знает свою меру, сколько ему нужно выпить. Потому в скандальные ситуации едва ли будет попадать из-за алкоголя", – отметил астролог.

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.