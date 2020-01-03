Гороскоп 2020: переломный год грозит фатальными потерями – астролог

Сплетни подкуп и шантаж - астролог предупредила об опасностях в 2020 году / imenno.ru

Астролог высшей категории Оксана Костюк рассказала, что по Ведическому календарю Близнецы – это знак для людей, рожденных с 14 июня по 14 июля (Солнце в этот период находится в знаке Близнецов), а также во время – 5:29-7.28.

По ее словам, транзитный Юпитер в 7-м доме принесет улучшение в семейной жизни, успех в партнёрских отношениях, но нужно быть осторожным, потому что влияние Кету будет вносить иллюзию в отношения.

"Этот транзит благоприятен для коротких поездок, подписания контрактов, ведения тяжб. Хорошо заниматься благотворительной деятельностью", - подчеркнула она в комментарии Главреду.

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Эксперт отметила, что наступает удачное время для артистов и гастролей, для лекторов и преподавателей, юристов и адвокатов (легче выигрываются дела), для пиара и рекламных кампаний.

"Негативные аспекты принесут неприятности: недруги распускают сплетни, портят репутацию. Человек может попасть в зависимость от кого-то. Возможны злоупотребление доверием, подкуп - всё это может закончиться судебным разбирательством. Брак, заключенный в это время может казаться выгодным, а на самом деле - всё будет наоборот", - утверждает ведический астролог.

Она также предупредила, что Сатурн и Плутон в 8-м доме принесут переломные события в судьбу:

Транзит приносит испытания, страдания, потери и фатальные события. Больших прибылей ожидать не приходится. Трудиться нужно будет много и тяжело и человек получит в результате то, что ему положено. Проблемный период для самореализации. Влияние Сатурна будет на 10й, 2й и 5й дома.

Очень трудный транзит для поиска работы, т.к. в этот период будут перемены в той компании, в которой работает человек. Будет смена руководства, учредителей, вплоть до смены названия.

Важные и перспективные предприятия должны быть отложены теми, кто не желает столкнуться с препятствиями. Создавшие новое дело могут разочароваться в нём. Бизнес (деятельность) в этот период терпит поражение.

В случае негативных аспектов Сатурна к зловредным натальным планетам возможны серьёзные травмы, грозящие инвалидностью. Иногда можно поплатиться жизнью.

Почти всегда при транзите Сатурна через 8-й Дом человек становится свидетелем чьей-то смерти.

Транзит указывает на конфликты и недоразумения между партнёрами по бизнесу по вопросам общих финансов; трудности и задержки в делах по вопросам налогов, страховок и наследства.

Возможно ухудшение финансового состояния партнёра по браку. Снижение сексуального влечения, проблемы в этой сфере.

Учащиеся не смогут получить хороших оценок.

Негативные аспекты создают очень тяжёлую атмосферу. Ломается привычный ритм жизни. Вероятна потеря денег из-за мошенничества, неверно вложенных средств. Обман или предательство делового партнёра, несчастный случай, катастрофа, покушение, заключение под стражу.

Есть опасность пострадать от стихийного бедствия, попасть под обвал, лавину, стать жертвой преступника или быть вовлечённым в преступление.

При таком транзите не следует брать кредит, одалживать деньги, совершать противоправные действия.

Из-за нервных перегрузок страдает здоровье, проявляются скрытые заболевания.

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