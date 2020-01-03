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Гороскоп 2020: переломный год грозит фатальными потерями – астролог

3 января 2020, 06:31

Сплетни подкуп и шантаж - астролог предупредила об опасностях в 2020 году.

Сплетни подкуп и шантаж - астролог предупредила об опасностях в 2020 году / imenno.ru

Астролог высшей категории Оксана Костюк рассказала, что по Ведическому календарю Близнецы – это знак для людей, рожденных с 14 июня по 14 июля (Солнце в этот период находится в знаке Близнецов), а также во время – 5:29-7.28.

По ее словам, транзитный Юпитер в 7-м доме принесет улучшение в семейной жизни, успех в партнёрских отношениях, но нужно быть осторожным, потому что влияние Кету будет вносить иллюзию в отношения.

"Этот транзит благоприятен для коротких поездок, подписания контрактов, ведения тяжб. Хорошо заниматься благотворительной деятельностью", - подчеркнула она в комментарии Главреду.

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Эксперт отметила, что наступает удачное время для артистов и гастролей, для лекторов и преподавателей, юристов и адвокатов (легче выигрываются дела), для пиара и рекламных кампаний.

"Негативные аспекты принесут неприятности: недруги распускают сплетни, портят репутацию. Человек может попасть в зависимость от кого-то. Возможны злоупотребление доверием, подкуп - всё это может закончиться судебным разбирательством. Брак, заключенный в это время может казаться выгодным, а на самом деле - всё будет наоборот", - утверждает ведический астролог.

Она также предупредила, что Сатурн и Плутон в 8-м доме принесут переломные события в судьбу:

  • Транзит приносит испытания, страдания, потери и фатальные события. Больших прибылей ожидать не приходится. Трудиться нужно будет много и тяжело и человек получит в результате то, что ему положено. Проблемный период для самореализации. Влияние Сатурна будет на 10й,  2й и 5й дома.
  • Очень трудный транзит для поиска работы, т.к. в этот период будут перемены в той компании, в которой работает человек. Будет смена руководства, учредителей, вплоть до смены названия.
  • Важные и перспективные предприятия должны быть отложены теми, кто не желает столкнуться с препятствиями. Создавшие новое дело могут разочароваться в нём. Бизнес (деятельность) в этот период терпит поражение.
  • В случае негативных аспектов Сатурна к зловредным натальным планетам возможны серьёзные травмы, грозящие инвалидностью. Иногда можно поплатиться жизнью.
  • Почти всегда при транзите Сатурна через 8-й Дом человек становится свидетелем чьей-то смерти.
  • Транзит указывает на конфликты и недоразумения между партнёрами по бизнесу по вопросам общих финансов; трудности и задержки в делах по вопросам налогов, страховок и наследства.
  • Возможно ухудшение финансового состояния партнёра по браку. Снижение сексуального влечения, проблемы в этой сфере. 
  • Учащиеся не смогут получить хороших оценок.
  • Негативные аспекты создают очень тяжёлую атмосферу. Ломается привычный ритм жизни. Вероятна потеря денег из-за мошенничества, неверно вложенных средств. Обман или предательство делового партнёра, несчастный случай, катастрофа, покушение, заключение под стражу.
  • Есть опасность пострадать от стихийного бедствия, попасть под обвал, лавину, стать жертвой преступника или быть вовлечённым в преступление.
  • При таком транзите не следует брать кредит, одалживать деньги, совершать противоправные действия.
  • Из-за нервных перегрузок страдает здоровье, проявляются скрытые заболевания.

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Напомним, ранее астролог назвала самый удачливый знак Зодиака в 2020 году.

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