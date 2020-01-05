"Преданный любовник": кого в 2020-м ждет светлая полоса в любви - астролог

В 2020-м Девы могут встретить преданного любовника/любовницу, спрогнозировал Влад Росс / sobakidendy-news.ru

В 2020 году Дев ждет светлая полоса в любви - одинокие представители этого знака могут встретить преданного любовника или любовницу.

В следующем году Девы могут без труда реализоваться в своем деле и найти хорошую работу, поделился прогнозом с Главредом астролог Влад Росс.

По словам собеседника, в 2020-м Деву как никогда, будут часто испытывать радость жизни.

"…Они станут вести себя спонтанно, хотя Девам, в принципе, не свойственна эта черта. Но в 2020 году она им будет присуща и будет им помогать", - сказал эксперт.

Росс добавил, что Девы могут встретить спутника/спутницу жизни во время путешествия на острова. "…в 2020 году Дев ждет романтика и благоприятная ситуация во всех сферах жизни", - подчеркнул астролог.

Ранее Влад Росс говорил, что 2020-й будет крайне неуспешным для Раков. Астролог прогнозировал, что на протяжении года представители этого знака будут чувствовать себя кармически раздавленными и разбитыми.