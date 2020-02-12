Дочку назвал – судьбу ей сломал: какие имена опасны для девочек

Дочку назвал и судьбу ей сломал – самые опасные женские имена / 1zoom.ru

Про совместимость имен астрологи вещают уже давно, оглашая пары по именам, а не только датам рождения. Ведь имя во многом формирует характер человека. А именно от характера и личных качеств преимущественно и зависит, насколько удачным и счастливым будет брак.

Дело не в том, что парень или девушка обманывают своего любимого человека. Просто в начале отношений (любых – будь то рабочие, дружеские или любовные) каждый из нас старается продемонстрировать себя в лучшем свете. Быть милее и сдержаннее. Это вбито в нас родителями, школьными книгами из мировой литературы и современными развивающими видео.

Читайте такжеСтервы-разлучницы: имена, чьи обладательницы крадут самое дорогоеПостепенно, со временем острые углы все же вылезают на поверхность – и либо наши достоинства к этому времени уже перевешивают наши недостатки, либо отношения приходится переосмысливать и что-то в них менять. Не исключено – что заканчивать совсем.

Поэтому будущему мужу так важно представлять себе характер человека заранее – чтобы понимать, к чему именно стоит присмотреться. А будущим родителям – задуматься над тем, стоит ли давать своей дочке подобное имя, если они желают ребенку счастливой семейной жизни.

Алла

Это женское имя лучше всего подойдет рожденной в знаке Овна. И выражение упряма, как баран – отлично отражает характер Аллы с самого детства.

Они самолюбивы и чересчур напористы. Добиться от Аллы компромисса – тяжкий труд, не семь, а все сорок семь потов сойдут. А сколько будет потрачено нервов и времени!

Аллы талантливы, но их талант для них – лишь еще один повод для самодовольства и самолюбования.

Редко какой мужчина способен долго выдерживать такую нервотрепке, прогибаясь раз за разом – и зачастую не получая за это даже благодарности.

На яркое пламя Аллы летит много мужчин – но выдержать буйство таких отношений выходит лишь у единиц.

Александра

Еще одно отличное имя для Овна.

Это сильные женщины. Их главная сила и в то же время недостаток – непрекращающаяся тяга к соревнованиям. Успеть быстрее! Сделать больше! Добиться и переплюнуть! Это хорошо для работы – но губительно для жизни личной.

Подсознательно Шурочка и сама это понимает – поэтому зачастую и сосредотачивается именно на карьере и бизнесе, в ущерб семье и мужу.

Мужу Александры все время придется бороться за ее внимание, доказывать, что он достойнее, лучше, успешнее окружающих – и порой и ее самой… Это выматывает и большинству, увы, быстро надоедает. Ведь дома, в семейном кругу так хочется расслабиться. Даже мужская душа требует уюта.

Лариса

Замыкает тройку имен для Овна Ларочка. В отличие носительниц предыдущих имен Лариса внешне спокойна и рассудительна, порою даже меланхолична. Однако на деле это тот самый омут с чертями и кракеном на сдачу.

Читайте такжеДети-гении: с кем лучше иметь детей – таблица знаков ЗодиакаЛариса злопамятна (а память у нее хорошая) и умеет бить по больному. Стоит ее избраннику оступиться или не угодить дорогой Ларе – и его чувство личного достоинства и самооценку ждут большие испытания.

При этом в отличие от Аллочки и Сашули именно Лариса зачастую выступает инициатором развода: единожды разочаровавший ее человек ей более неинтересен и расстается с ним она легко. Конечно, мужчинам, которые любят, чтобы их ценили – такое отношение придется не по вкусу.

Инна

А вот имя Инны лучше всего подходит Тельцу.

Примечательно, что как и в случае с Александрой – у имени Инна мужская энергетика: изначально так называли исключительно мальчиков, но постепенно прекрасный пол отвоевал свои права на это имя.

Характер Инны определяется ее жаждой манипулирования. И стоит признать, что в большинстве случаев ей это прекрасно удается. С Инной легко и приятно иметь дело, пока у вас общие цели и совпадают планы. Это опять-таки хорошо для работы и бизнеса. А вот на семейном фронте подчас приходится уступать друг другу, идти на компромиссы. Да просто расслабиться и отдохнуть от морального и эмоционального давления бурного окружающего мира!

С Инной расслабиться получится вряд ли. Для этого она слишком властна и эгоистична. И как только ей покажется, что муж пытается поставить свои интересы выше чем ее – отношения дадут громкую и яростную трещину. Зачастую это кончается душу вынимающим разрывом.

Ранее мы уже писали про негативные имена – с кем после брака ждет тяжелая судьба. Астрологи выделяют тройку имен с плохим значением – плохим для их вторых половинок.