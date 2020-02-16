Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: барыш, любовная авантюра и встреча с жульем

Львы в праздник могут получить барыш / УНИАН

В День спонтанного проявления доброты 2020 – понедельник, 17 февраля (24 лунный день), посчастливиться может Львам и Девам. Львам светит барыш, а Девам – любовная авантюра.

Негативные события грозят Рыбам и Козерогам. Гороскоп на 17 февраля 2020 года предупредил Рыб о встрече с жуликом, а Козерогов - о краже идей.

Прогноз для всех знаков Зодиака

О чем предупреждает гороскоп на завтра водные знаки

Гороскоп на 17 февраля 2020 года – Скорпион

Перед тем, как решиться на важный шаг в личной жизни, разложите все по полочкам, скорее всего, назад путь будет закрыт. Не раскрывайте карты перед конкурентами.

Гороскоп на 17 февраля 2020 – Рыбы

Ищите во всем золотую середину – резкие скачки могут подкосить. Не доверяйте первым встречным – далеко не все люди честные и добрые, пора это запомнить.

Гороскоп на завтра – Рак

Придется разгребать завалы, готовьтесь и морально, и физически. Возможно, пора найти возможность отдохнуть.

О чем земные знаки предупреждает гороскоп на 2020 год

Гороскоп на 17 февраля 2020 года – Дева

Можно решиться на любовную авантюру, но не забывайте о делах и обязанностях. Проверяйте информацию, даже если она из источника, которому вы доверяете.

Гороскоп на 17 февраля 2020 – Козерог

Не засиживайтесь в закрытом пространстве, найдите компанию, которая вам по душе. Держите в тайне самые интересные идеи, иначе – их могут умыкнуть.

Гороскоп на завтра – Телец

Разборки ни к чему не приведут, скорее всего, конфликты не будут продуктивными, поэтому их лучше избегать. Найдите время для людей, которые вам дороги, а "бытовуха" подождет.

О чем огненные знаки предупреждает гороскоп 2020

Гороскоп на 17 февраля 2020 года – Овен

Скорее всего, вы будете нарасхват. Запаситесь терпением и постарайтесь не сильно жестко отшивать тех, кто вам не по душе.

Гороскоп на 17 февраля 2020 - Стрелец

Неплохо было бы составить план действий на ближайшее время. Пополнить запас жизненных сил может помочь вечер с приятным человеком. Можно придумать, куда пристроить отложенные деньги.

Гороскоп на завтра – Лев

Деньги могут буквально свалиться с неба, но это не значит, что нужно заниматься ничегонеделание. Расширяйте круг общения и кругозор.

О чем воздушные знаки предупреждает гороскоп на 2020 год

Гороскоп на 17 февраля 2020 года – Близнецы

Отсеките от себя людей, которые уж слишком навязчивы – не тратьте время впустую. Спуститесь с небес – не стоит пренебрежительно относиться к людям.

Гороскоп на 17 февраля 2020 – Весы

Откройтесь людям – не прячьте свою внутреннюю и внешнюю красоту. Ловите улыбки фортуны.

Гороскоп на завтра – Водолей

Не гоните лошадей на личном фронте, принятые решения могут все кардинально изменить. Не бойтесь расширять круг общения и делиться мыслями.

Совет для всех знаков Зодиака на 17 февраля 2020 от астропсихолога Александра Бабича

"Один из самых удачных периодов для ведения бизнеса. Практически во всех делах удача будет вас держать за руку", – написал эксперт Главреду.

Завтра вероятна удача в делах, спрогнозировал Александр Бабич / instagram.com/tamir.sanin

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