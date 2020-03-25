УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: любовный сюрприз и улыбка удачи

25 марта 2020, 18:30

Стрельцам не советуют порождать негатив, а Водолеям порекомендовали "включить" фантазию.

Весам светит любовный сюрприз – Гороскоп на 26 марта 2020 года
Весам звезды спрогнозировали любовный сюрприз / УНИАН

В четверг, 26 марта, наступит 3 лунный день, и Луна продолжит расти. Гороскоп на 26 марта 2020 года не для всех знаков Зодиака очень позитивный, но несколько знаков могут рассчитывать на светлые моменты.

Весам звезды пообещали любовный сюрприз, а Львам – улыбку удачи.

С чем могут столкнуться земные знаки

Гороскоп на 26 марта 2020 года – Козерог

Не сильно рвитесь вперед и не пытайтесь всем навязать свою волю. Запас энергии может пополниться, но не переоценивайте свои силы.

Гороскоп на 26 марта 2020 – Телец

Займитесь делами, которые помогут вам почувствовать уверенность в себе. Интуиция поможет вам понять, где истина, а где – наглая ложь.

Гороскоп на завтра – Дева

Не придирайтесь к мелочам, иначе – испортите настроение не только себе. Не приближайтесь к вещам, которые могут нанести вам вред.

С чем могут столкнуться воздушные знаки

Гороскоп на 26 марта 2020 года – Водолей

Наполните жизнь романтикой, "включите" фантазию. Главное – не создайте сами себе проблему. Если вас не устраивает личная жизнь – пора что-то предпринимать.

Гороскоп на 26 марта 2020 – Близнецы

Вы можете сделать какое-то открытие.

Читайте также"Богатство и роскошь": какому знаку Зодиака деньги свалятся на головуНе ленитесь, у вас будет достаточно энергии для достижения целей.

Гороскоп на завтра – Весы

Не время для витания в облаках, вернитесь на грешную землю и наведите порядок в делах. Не будьте слишком доверчивы.

С чем могут столкнуться огненные знаки

Гороскоп на 26 марта 2020 года – Лев

Вам может посчастливиться – возможно, поступит очень интересное предложение. Откажитесь от резких высказываний.

Гороскоп на 26 марта 2020 – Овен

Стоит продумать, как жить в условиях кризиса. Не пытайтесь каким-то образом улизнуть от плохих мыслей.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Помните, что негатив порождает негатив. Постарайтесь быть мудрее. Не влезайте в конфликты и не завязывайте их.

С чем могут столкнуться водные знаки

Гороскоп на 26 марта 2020 года – Рыбы

Если вы сильно взволнованны – откажитесь от принятия серьезных решений, голова должна быть холодной. Не разжигайте конфликты с близкими.

Гороскоп на 26 марта 2020 – Рак

Завершите дела, которые начали. Не держите обиды в себе: простите обидчика или просто отпустите неприятные чувства.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Занимайтесь своим делом, не стоит лезть в чужой огород. Можно строить планы на будущее. Покажите близким, как сильно их любите.

Гороскоп 2020 Зодиак
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: любовный сюрприз и улыбка удачи». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:36
Мужские стрижки 2020 – в моду вернулась стрижка полька из 70-х: фото
18:33
"Больница забита, медсестры падают": Шахов рассказал, в каких условиях борется с коронавирусом Видео
18:30
Ревизор 10 сезон - Юля Панкова могла заразится коронавирусом
18:30
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: любовный сюрприз и улыбка удачи
18:25
Погибнет ли жуткий коронавирус летом - ответ ученых
18:24
На предполагаемом сайте GTA VI нашли новый намек на скорый анонс игры
18:15
Еще одна жертва: юная студентка покончила с собой из-за пандемии коронавируса
17:47
Смерть в доме Кожары: в полиции рассказали неожиданные подробности Видео
17:38
Ходячие мертвецы 10 сезон - когда выйдет 16 серия
17:31
Правительство назначило новую главу Министерства образования
17:30
В Half-Life: Alyx нашли отсылку на Death Stranding Хидео Кодзимы
17:06
Винничина "открыла двери" коронавирусу: в ОГА рассказали подробности Видео
17:00
Дивовижні привітання з Днем ангела Христини – проза, вірші, листівки
16:59
Китай уступил серебро по числу смертей от коронавируса стране Европы Видео
16:56
Стало известно, где Лев Лещенко заразился коронавирусом
16:43
Украинцев обяжут установить "короновирусное" приложение на свои телефоны
16:37
Не только Skype: лучшие программы, сервисы и приложения для видеозвонков
16:24
Коронавирус в Киеве: число больных серьезно возросло Видео
16:24
Увольнять людей во время карантина: в Кабмине приняли важное решение Видео
16:14
Продление карантина: украинцы рассказали, на сколько им хватит накопленных денег
16:11
У Софии Ротару трагедия в семье
15:54
Сдвиг референдума и условный карантин – что важного сказал нации Путин Видео
15:42
Пробное ВНО опять перенесли, украинское образование в "спящем режиме" еще месяц Видео
15:23
Хайди Клум сделала тест на коронавирус
15:21
Серпом по культуре: нардеп рассказал, как в Кабмине планируют забрать деньги у Минкульта
15:07
Точно всем хана: коронавирус передается неожиданным путем Видео
14:59
"Поздно всралЫсь, начнут бить витрины": продление карантина ошарашило украинцев Видео
14:54
Когда заработает метро: Кличко рассказал, скоро ли запустят подземку
14:20
Чрезвычайная ситуация в Украине: что нужно знать и чем отличается от ЧП Видео
14:15
Бывший глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве Видео
13:56
Украина закрывает границы на въезд и выезд
13:56
Продление карантина: в Кабмине рассказали, что будет с субсидиями на услуги ЖКХ
13:54
В кино покажут Мстители, Интерстеллар, Аватар и Начало
13:44
СМИ: Сытник, Рябошапка и Гончарук - самые влиятельные геи Украины Фото
13:26
В Valve уверены, что для Half-Life: Alyx выйдет мод на игру без VR-шлема
13:24
На всей территории Украины вводится режим ЧС на 30 дней Видео
13:18
Семь советов, как не сойти с ума на карантине мнение
13:11
Ковид-19 прибыл из Египта и Куршевеля: в Запорожье ввели режим чрезвычайной ситуации Видео
12:45
Принц Чарльз подцепил коронавирус
12:44
Первая смерть от хантавируса: что такое хантавирус и какие его симптомы Видео
12:36
Коронавирус начал собирать скорбную дань во Франции: умерло жуть сколько людей Видео
12:20
НАН Украины "потеряет" Патона – СМИ
12:16
Когда в Украине нормализуется ситуация с ценами на продукты: эксперт дал прогноз
12:01
Бороться с коронавирусом скоро можно будет при помощи игры Plague Inc.
11:58
Геращенко рассказал, как заразился умерший на Тернопольщине от коронавируса
11:18
Джаред Лето позвонил Лесе Никитюк и Ивлеевой из-за коронавируса
11:12
Стало известно, что сталось с беременной из Ирпеня с коронавирусом
11:12
У обласканного критиками приключения Outer Wilds появилась дата выхода в Steam
11:03
Пик эпидемии коронавируса: инфекционист рассказал о серьезной проблеме Украины Видео
11:02
Коронавирус - лучшее, что могло произойти с Украиной мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять