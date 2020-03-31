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Гороскоп всех знаков Зодиака на 1 апреля: поджог сердца, заслуженный плод и перерождение

31 марта 2020, 14:50

В праздничный день Весам можно браться за большие дела.

Овны завтра смогут поджечь чье-то сердце – Гороскоп на 1 апреля 2020 года
Овны в праздник способны поджечь чье-то сердце / Reuters

В первый день апреля и в 9 лунный день – отмечается День смеха (другое название праздника – День дураков). Завтра не всем знакам Зодиака захочется посмеяться от души, но некоторых представителей зодиакального круга судьба может заставить улыбнуться.

Гороскоп на 1 апреля 2020 года спрогнозировал, что Овны смогут поджечь чье-то сердце, Девы смогут заполучить заслуженный плод, а Козероги способны переродиться.

Каким будет праздничный день для земных знаков

Гороскоп на 1 апреля 2020 года – Козерог

Не ставьте на себе крест – если вы захотите, то сможете изменить в своей жизни все, что угодно. Не обязательно обрывать все связи, есть много программ, которые помогут общаться.

Гороскоп на 1 апреля 2020 – Телец

Возможно, вам озвучат очень заманчивое предложение, не бойтесь советоваться с родными. Все продумывайте. Избегайте конфликтов с родными.

Гороскоп на завтра – Дева

Самоотверженный труд принесет заслуженные плоды. Открывайте душу родному человеку и наслаждайтесь теплыми отношениями.

Каким будет праздничный день для водных знаков

Гороскоп на 1 апреля 2020 года – Рак

Если вы одиноки, сосредоточьтесь на личной жизни, не упускайте золотые годы. Не стоит портить отношения с начальством и партнерами.

Гороскоп на 1 апреля 2020 – Скорпион

Не хватайтесь за большое количество дел одновременно. Постарайтесь меньше тратить.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Завершите дела, которые откладывали на потом. Никому не позволяйте нарушать ваше личное пространство – как физическое, так и психологическое.

Каким будет праздничный день для воздушных знаков

Гороскоп на 1 апреля 2020 года – Водолей

Если чего-то хотите, лучше обойтись без намеков – просто все расскажите. Не воспринимайте критику слишком болезненно.

Гороскоп на 1 апреля 2020 – Весы

Беритесь за большие дела, не бойтесь подключать важные связи. Старайтесь удерживать баланс.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Старайтесь реже покидать родные стены. Будьте сдержанными и думайте перед тем, как говорить, тогда конфликтов и обид будет меньше.

Каким будет праздничный день для огненных знаков

Гороскоп на 1 апреля 2020 года – Лев

Чтобы все получилось так, как вы хотите, понадобится план. Одиноким Львам пора активно действовать. 

Гороскоп на 1 апреля 2020 – Овен

Не разбрасывайтесь деньгами, так можно и новых врагов нажить. Ваша огненная энергия может "поджечь" чье-то сердце.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Включите в рацион больше полезных продуктов. Больше двигайтесь, но воздержитесь от больших нагрузок и опасных дел. Не стоит ввязываться в любовные авантюры.

Гороскоп 2020 Зодиак 1 апреля день смеха День дураков
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