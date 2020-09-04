Астролог предупредил, кому грозит несчастье

Скорпиону в дороге грозит несчастье, сказал астролог / Reuters

Астролог Влад Росс предупредил, что во второй половине сентября 2020 года Скорпионам грозит несчастье в дороге, возможны ссоры с родными и близкими и сложности с законом.

В первой половине месяца Скорпионы могут восстановить контакты с друзьями, наладить старые разрушенные отношения, вернуть жену или мужа, поделился эксперт с Главредом.

По его словам, перед Скорпионами могут открыться новые возможности, им можно идти на риск в делах, связанных с финансами.

"…Скорпион может смело идти на риск в финансовых делах, особенно если те будут связаны с людьми из прошлого или старыми бизнес-партнерами…", – сказал астролог.

Ранее Влад Росс говорил, что Скорпионы скромны, непритязательны и легко могут выживать в весьма аскетических условиях. В гороскопе на 4 сентября говорится, что Скорпионам не стоит делиться своими планами.