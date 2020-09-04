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Астролог предупредил, кому грозит несчастье

4 сентября 2020, 04:41

Один знак Зодиака в сентябре может столкнуться с несчастьем в дороге, сообщил эксперт.

Астролог сказал, что Скорпиону в дороге грозит несчастье – Гороскоп на сентябрь 2020 Скорпион
Скорпиону в дороге грозит несчастье, сказал астролог / Reuters

Астролог Влад Росс предупредил, что во второй половине сентября 2020 года Скорпионам грозит несчастье в дороге, возможны ссоры с родными и близкими и сложности с законом.

В первой половине месяца Скорпионы могут восстановить контакты с друзьями, наладить старые разрушенные отношения, вернуть жену или мужа, поделился эксперт с Главредом.

По его словам, перед Скорпионами могут открыться новые возможности, им можно идти на риск в делах, связанных с финансами.

"…Скорпион может смело идти на риск в финансовых делах, особенно если те будут связаны с людьми из прошлого или старыми бизнес-партнерами…", – сказал астролог.

Ранее Влад Росс говорил, что Скорпионы скромны, непритязательны и легко могут выживать в весьма аскетических условиях. В гороскопе на 4 сентября говорится, что Скорпионам не стоит делиться своими планами.

Гороскоп 2020 Влад Росс гороскоп Скорпион гороскоп на сентябрь 2020
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