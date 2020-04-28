Гороскоп на май: Близнецы ухватят удачу за хвост, а Рыбам будет катастрофически плохо

Астролог рассказал, к чему в мае готовиться каждому из знаков Зодиака

Май обещает стать едва ли не самым благоприятным месяцем 2020 года – месяцем надежд, ослабления коронавируса и постепенного возвращения большинства стран мира к нормальной жизнедеятельности. Последний месяц весны будет вселять оптимизм и усиливать жажду жизни.

Об этом Главреду рассказал астролог Влад Росс, составляя гороскоп на май для всех знаков Зодиака.

При этом представители четырех знаков, по прогнозу астролога, смогут почувствовать себя "на коне", так как их, помимо позитивного мая, удача побалует дополнительными "плюшками".

Счастливчики мая:

Близнецы. Прекрасный период, начавшийся у Близнецов в апреле, продолжится и в мае: им по-прежнему будет крупно везти. Фарт Близнецов будет обусловлен движением Венеры и Меркурия по их знаку. Это сулит им выгодные контакты, восстановление и налаживание старых отношений, что в будущем очень пригодится Близнецам и принесет им сплошной позитив. Кроме того, в мае могут открыться пути решения каких-то проблем и появятся новые возможности для развития их бизнеса. Утраченные связи с легкостью будут восстановлены Близнецами, причем возможно и возвращение любимых людей после ссоры и долгой разлуки, в частности, они сумеют вернуть мужа (или жену), с которыми раньше по каким-то причинам "побили горшки". Удачными в мае будут и коммерческие поездки Близнецов, особенно во второй половине месяца. Бизнес-окружение, друзья, да и просто хорошие знакомые многое будут решать в жизни Близнецов в этот период.

Читайте такжеПогода на майские и весь последний месяц весны: астролог составил прогнозВодолеи. Май обещает стать хорошим периодом и для Водолеев. Прежде всего, это проявится в плане любви и отношений, а также возвращения людей из прошлого. Водолеям принесут приятные сюрпризы новые знакомства, так как окажутся очень важными, нужными и впоследствии принесут удачу. В первую очередь, эти знакомства пригодятся им в сфере финансов и в бизнесе. Май станет отличным временем для Водолеев, чтобы найти единомышленников, записаться в клуб по интересам, заняться либо изучением языков, либо каким-то видом спорта. У Водолеев на протяжении всего месяца будет сохраняться очень позитивная жизненная динамика. Кроме того, май для Водолеев станет прекрасным и благоприятным временем для зачатия детей, поскольку дети, зачатые в этот период Водолеями, могут затем принести огромную пользу человечеству и родятся гениальными.

Раки. Раков также ждет прекрасный месяц. В этот период им особенно будет везти все всем, что связано с предпринимательской деятельностью, а также инвестициями в земли и недвижимость. В полной мере Раки это прочувствуют в конце мая. Последний месяц весны также отлично подойдет Ракам для перепрофилирования и перехода на новый профессиональный уровень.

Козероги. Представителей этого знака также ждет благоприятный месяц, который отлично подойдет для построения долгосрочных планов и проектов. Особенно это будет касаться первой половины мая: составленные в это время бизнес-планы либо проекты впоследствии окажутся успешными, однако приступить к работе Козерогам следует не раньше последней декады мая. Особенно потрясающие проекты у Козерогов могут вырисовываться с людьми из прошлого. Представители этого знака Зодиака сумеют собрать вокруг себя профессионалов, а сами стать большими начальниками. Также в мае Козероги могут быть назначены на ответственные и важные посты.

Влад Росс / Главред

Неудачники мая:

Рыбы. Май обещает стать критическим периодом в жизни Рыб, когда им довольно часто придется сталкиваться с обманами, заблуждаться и жить в мире иллюзий. В личной жизнь Рыб тоже все будет непросто: возможно разрушение отношений со второй половинкой, вплоть до развода. Кроме того, Рыб в мае могут "кинуть" на большую сумму денег. Они легко могут стать жертвой соблазна и быть обманутыми. Представителям этого знака лучше в мае никому не давать в долг. Им часто будет казаться, что все в их жизни катастрофически плохо. К слову, и майские поездки Рыб могут оказаться неудачными и преподнести неприятные сюрпризы, потому им лучше соблюдать карантин: оставаться дома, читать больше книг и смотреть больше фильмов.

Тельцы. Тельцам в мае придется несладко. Они рискуют стать жертвой аферистов и быть обманутыми. Тельцов могут подставить закадычные друзья или старые приятели, в частности, могут "кинуть" на солидную сумму денег. Тельцам в мае лучше никому не верить, а также не вкладывать деньги в дела, которые кажутся перспективными. Со всем этим лучше повременить, а также не давать взаймы. Кроме того, в мае Тельцам могут урезать зарплату, а потому традиционно большие финансовые аппетиты представителей этого знака едва ли будут удовлетворены в мае.

Весы. Плохой и очень напряженный месяц ждет Весов. В их жизни будут сплошные раздоры и разводы, будут рушиться деловые партнерские отношения. Весам в мае все будет казаться крайне сложным. Им будет тяжело найти равновесие и сбалансировать атмосферу вокруг себя. Весам, как никому другому, я бы рекомендовал в мае обратиться к психологу, экстрасенсу или астрологу, так как подобные консультации помогут им найти какой-то позитив в событиях этого месяца.

Читайте такжеОстанутся без легких: астролог сделал страшный прогноз о коронавирусе в РоссииДевы. У Дев в мае все будет сложно, возможны критические ситуации в работе. Их могут ждать увольнения, ухудшение условий их работы, пересмотр не в лучшую сторону трудовых договоров (или контрактов) с ними. Девам будет весьма сложно найти ту работу, которая им необходима. Все это может сопровождаться ухудшением здоровья и самочувствия представителей этого знака. Также возможны критические ситуации в дороге, потому Девам лучше полностью отказаться от каких-либо поездок. Кроме того, в мае Девам следует быть на связи со своим семейным врачом, так как они могут, как никто другой, быть уязвимы в этом месяце для вирусных заболеваний, в том числе они рискуют заразиться коронавирусом.

Нейтральным май будет для следующих знаков:

Овны. У Овнов начало месяца будет лучше не придумаешь. В это время их будут ждать приятные повороты судьбы, выводящие их на новое, более выгодное, место. Овны также могут получить новые источники доходов. А вот во второй половине месяца Овнам перестанет фартить. Они, как правило, очень любят рисковать, но в этот период любые риски будут неоправданными. Помимо этого, во второй половине мая они могут стать жертвой крупной денежной аферы, а деловые отношения с партнерами рискуют разрушиться.

Скорпионы. Начало мая для Скорпионов будет хорошим, как и у Овнов. Все будет идти намеченным путем, пока Марс будет находиться в благоприятном для них положении. Но затем, когда Марс перейдет в знак Рыб, а это случится во второй половине месяца, события в жизни Скорпионов будут складываться не так, как им хочется и как они ожидают. Особенно это проявится в путешествиях и дальних поездках, т.е. вдали от родины. Скорпионы в это время также могут серьезно разругаться со своими учителями или наставниками, особенно это касается детей и подростков.

Львы. Львов ждет везение во второй половине мая. Перед ними откроются большие возможности для реализации их замыслов. Потому они просто не имею право упустить это время и не воспользоваться им для детальной проработки планов и новых проектов. Однако приступать к работе над ними, скорее всего, придется уже в июне. Тем не менее, большие и очень амбициозные проекты могут сложиться в их голове именно в мае. В первой половине мая Львам следует побеспокоиться о здоровье. Нужно быть осторожными в дороге и остерегаться несчастных случаев 9-12 мая.

Читайте такжеКогда закончится карантин в Украине: астролог назвал датуСтрельцы. Стрельцов во второй половине мая ждут большие изменения в семейной жизни: возможны сложные ситуации, проблемы и неприятности в семье, не исключен вынужденный отъезд их или их близкого человека, а также вероятна смена местожительства. Однако главное, о чем должны быть предупреждены Стрельцы – о большой опасности возникновения пожара в их доме. Потому им нужно быть предельно внимательными с огнем, газом, непотушенными сигаретами и тому подобным. Однако в первой половине месяца Стрельцов порадуют приятные события или важные происшествия, которые будут связаны со старыми друзьями. Стрельцы в это время смогут восстановить полезные для них связи и контакты. Также у Стрельцов появятся отличные возможности для того, чтобы перепрофилироваться или поставить перед собой новые профессиональные задачи и цели. Стрельцам в первой половине мая важно прислушиваться к себе – они могут открыть в себе нечто новое и получить новые возможности.

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.