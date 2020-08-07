УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Станет изгнанником и соседом Януковича: что ждет Медведчука

7 августа 2020, 05:01

По словам Влада Росса, постоянные конфликты с украинской властью вынудят Медведчука бежать из Украины.

Виктор Медведчук
Астролог прогнозирует, что Медведчук будет жить под Сочи / Скриншот

Кум российского президента Путина Виктор Медведчук 7 августа отмечает свой 66-ой день рождения. Новый год жизни мало чем сможет порадовать политика, потому что обещает ему сплошные провалы, потери и разрушения.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

"Гороскоп, который включается в день рождения Медведчука, обещает ему самый плохой год, который только можно себе представить. Прежде всего, его жду большие гонения и закрытие всех принадлежащих ему телеканалов. Потому всем работникам медведчуковских каналов я бы рекомендовал уже сейчас подыскивать себе работу", – отметил Влад Росс.

По мнению астролога, сложность этого периода для Виктора Медведчука будет связана еще и с тем, что у него неизбежно будут возникать конфликты с властью, которые в результате вынудят его покинуть Украину.

"Медведчуку будет сложно или даже невозможно договориться с Зеленским. Не исключено, что у него полностью нарушится взаимосвязь с властью Украины. В конце концов, он будет вынужден бежать. Медведчук станет изгнанником и найдет себе пристанище там же, где и Виктор Янукович – где-нибудь под Сочи, на даче", – прогнозирует Росс.

Кроме того, Влад Росс считает, что в этом году у Медведчука очень вероятно ухудшение здоровья и самочувствия.

"В годовом гороскопе Виктора Медведчука – фиаско и разрушение всех позиций", – резюмировал астролог.

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.

Влад Росс астролог астрологический прогноз Виктор Медведчук Россия день рождения Владимир Зеленский Владимир Путин
Сейчас вы просматриваете новость «Станет изгнанником и соседом Януковича: что ждет Медведчука». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

05:25
В США жестко раскритиковали Беларусь из-за выборов: Лукашенко предъявили ряд требований
05:01
Станет изгнанником и соседом Януковича: что ждет Медведчука
04:29
Борьба с лишним весом: назван самый эффективный разгрузочный день
03:50
Голая и на унитазе - Джиджи Хадид засветила соски на сочной груди
03:08
Сношения и года: ученые рассказали, как секс влияет на длительность жизни
02:16
Гороскоп всех знаков Зодиака на 8 августа: конец черной полосы и помощь покровителей Видео
01:37
Ученым удалось отыскать слабое место в молекулах коронавируса
01:21
Лукашенко обвинил Турчинова в аннексии Крыма Россией Видео
00:55
Хейли Бибер засветила грудь на фото без лифчика
00:19
День пива: какой сегодня праздник 7 августа, приметы, именины Фото Видео
06 августа, четверг
23:48
В Германии голый мужчина пытался забрать у кабанов свои вещи: курьезные фото Фото Видео
23:31
Коронавирус в Украине и мире 6 августа: число больных приближается к новой "красной линии"
23:16
Корбан заявил о 125 обысках за последние два месяца
22:57
Опасная жара: Комаровский рассказал, какую температуру выставлять на кондиционере
22:54
Суд изменил меру пресечения активисту Стерненко
22:30
"Эти вещи дороже денег": звезды массово бойкотируют "концерты Лукашенко"
22:07
Спасли ветераны: во Львове волонтер устроила акт самосожжения Видео
22:00
Лидер беларусов оценил шансы Зеленского стать "успешным президентом" Видео
21:37
Лукашенко откровенно рассказал о своем отношении к Майдану Видео
21:04
"Крепко украинец": президент Беларуси поведал, где "зарыты его корни" Видео
20:52
Во французском Гавре мужчина захватил заложников в отделении банка Видео
20:29
Кравчук заявил о новом Будапештском меморандуме для Украины
20:21
Лукашенко признался, при каком условии отдаст "зеленых человечков" Украине Видео
20:19
Врач дала прогноз, будет ли вторая волна коронавируса в Украине
20:13
Лукашенко впервые раскрыл правду о том, есть ли у него конфликт с Путиным Видео
20:10
Стало известно, чем опасна соленая вода
20:07
Лукашенко в пылу эмоций рассказал, что будет делать в случае аннексии Беларуси Видео
20:05
Коронавирус осенью: когда ждать пика и будут ли вводить жесткий карантин
19:42
Мощный взрыв в Бейруте: городу грозит новая опасность
19:25
Тысячи тонн селитры в порту Николаева: руководство пояснило ситуацию Фото Видео
18:56
Много крови: на Столичном шоссе очередное ДТП с погибшими
18:43
Черногория внесла Украину в "зеленую зону" и упростила ограничения
18:38
Воспитанные волками - что известно про новый сериал HBO Видео
18:27
Не время отдыхать: сколько украинцев отказалось от отпуска
18:10
Рука Киева: в России у "экстремистов" на обыске нашли визитки Яроша
17:56
Зеленский в Бахмуте устроил общение с покупателями супермаркета
17:56
Стало известно, когда и на сколько в Украине повысят минимальную зарплату
17:53
Настя Ивлеева рассказала, как исцелилась от смертельного недуга
17:30
"Мистер Хайд": стало известно, кто на самом деле вел авто Ефремова
17:27
В США поставили жесткий ультиматум Германии из-за Северного потока-2
17:20
В Минэкономики озвучили цифры крушения ВВП за полгода
17:14
Гороскоп всех знаков Зодиака на 7 августа: у кого окрепнет аура, а кто "сорвет куш" Видео
17:13
Лукашенко рассказал, откуда в его организме взялся коронавирус
16:49
"Лукашенко в панике": эксперт рассказал, выдаст ли Беларусь боевиков ЧВК Вагнера Украине
16:47
Капитан Марвел 2 снимет создательница сериалов для Netflix
16:38
Под Запорожьем введен карантин из-за "атаки" насекомых
16:29
В Укрзализныце рассказали, что будет с билетами на региональные поезда
15:55
Синоптик предупредила Киев о грозовом дожде
15:54
Россия существенно сократит расходы на аннексированный Крым: названа сумма
15:28
Atlas Weekend 2021 - Dimitri Vegas & Like Mike стали новым хедлайнером
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять