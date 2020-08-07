Станет изгнанником и соседом Януковича: что ждет Медведчука

Астролог прогнозирует, что Медведчук будет жить под Сочи / Скриншот

Кум российского президента Путина Виктор Медведчук 7 августа отмечает свой 66-ой день рождения. Новый год жизни мало чем сможет порадовать политика, потому что обещает ему сплошные провалы, потери и разрушения.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

"Гороскоп, который включается в день рождения Медведчука, обещает ему самый плохой год, который только можно себе представить. Прежде всего, его жду большие гонения и закрытие всех принадлежащих ему телеканалов. Потому всем работникам медведчуковских каналов я бы рекомендовал уже сейчас подыскивать себе работу", – отметил Влад Росс.

По мнению астролога, сложность этого периода для Виктора Медведчука будет связана еще и с тем, что у него неизбежно будут возникать конфликты с властью, которые в результате вынудят его покинуть Украину.

"Медведчуку будет сложно или даже невозможно договориться с Зеленским. Не исключено, что у него полностью нарушится взаимосвязь с властью Украины. В конце концов, он будет вынужден бежать. Медведчук станет изгнанником и найдет себе пристанище там же, где и Виктор Янукович – где-нибудь под Сочи, на даче", – прогнозирует Росс.

Кроме того, Влад Росс считает, что в этом году у Медведчука очень вероятно ухудшение здоровья и самочувствия.

"В годовом гороскопе Виктора Медведчука – фиаско и разрушение всех позиций", – резюмировал астролог.

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