"Останешься, когда все уедут?": Сеть в восторге от трейлера нового украинского фильма

Опустевшие улицы Киева и других городов внушают тревогу / скриншот

В Сети появился трейлер нового украинского фильма "2020. Безлюдная страна" режиссера Корнея Грицюка, который был воспринят сетью достаточно благосклонно.

Фильм впервые показали на кинофестивале в германском Котбусе. В Украине инолента "2020. Безлюдная страна" выйдет в ограниченный прокат 22 ноября.

Грицюк снимает фильм еще с 2016 года; сюжет немного постапокалиптичен, события происходят в 2020 году.

После подписания многочисленных международных соглашений и договоров украинцам дали возможность уехать в любую страну мира. Украины начали массово покидать страну и в считанные дни улицы украинских городов и сел опустели; остались считанные единицы тех, кто когда-то населял крупнейшую европейскую страну.

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Стоит отметить, что фильм "2020. Безлюдная страна" Корней Грицюк создал в жанре мокьюментари, поэтому фильм стилизован под документальный.

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