В Артемовске сняли мемориальную доску Кобзону: опубликовано фото

Российский певец "снялся и покинул территорию Украины", отметил Кива.
В Артемовске (Донецкая область) убрали мемориальную доску, установленную в память о российском певце и депутате Госдумы РФ Иосифе Кобзоне.
Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на данные замначальника ГУМВД Украины в Донецкой области Ильи Кивы.
"Мы только собрались сносить, а Кобзон снялся и покинул территорию Украины, вместе с досками", — отметил чиновник.
Напомним, ранее сообщалось, что Иосиф Кобзон получил от боевиков так называемой "Луганской народной республики" звание "народного артиста". Больше о ситуации на Донбассе читайте в спецтеме "Главреда".
Фото: facebook.com