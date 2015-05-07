В Артемовске сняли мемориальную доску Кобзону: опубликовано фото

В Артемовске (Донецкая область) убрали мемориальную доску, установленную в память о российском певце и депутате Госдумы РФ Иосифе Кобзоне.

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на данные замначальника ГУМВД Украины в Донецкой области Ильи Кивы.

"Мы только собрались сносить, а Кобзон снялся и покинул территорию Украины, вместе с досками", — отметил чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что Иосиф Кобзон получил от боевиков так называемой "Луганской народной республики" звание "народного артиста". Больше о ситуации на Донбассе читайте в спецтеме "Главреда".

Фото: facebook.com