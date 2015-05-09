Умер известный украинский кинематографист, создатель фильма "За двумя зайцами" Вадим Ильенко

8 мая на 84-м году жизни умер известный украинский кинооператор, режиссер и сценарист Вадим Ильенко.

Об этом сообщил его племянник, глава Государственного агентства Украины по вопросам кино (Госкино) Филипп Ильенко на своей странице в Facebook.

"Сегодня на 84-м году жизни отошел в лучший мир мой дядя, великий украинский кинематографист Вадим Герасимович Ильенко. О времени и месте прощания сообщим позже", – написал он

Вадим Ильенко родился 3 апреля 1932 года в Новомосковске Днепропетровской области. В 1955 году закончил операторский факультет ВГИКа (мастерская А.Гальперина), тогда же пришёл на Киевскую киностудию им. А.Довженко. Затем работал на Одесской киностудии и студии "Укртелефильм".

В 1961 году снимает свою самую известную операторскую работу "За двумя зайцами".

Ильенко снял такие фильмы как "Олекса Довбуш" (1959), "Вечер накануне Ивана Купала" (1968), "Звездная командировка" (1982). Как режиссер поставил картины "Возвращение Вероники" (1963), "Зозуля с дипломом" (1971).

Он – старший брат кинорежиссеров Юрия (умер в 2010 году) и Михаила Ильенко.

Напомним, в США ушел из жизни актер фильма "Человек без лица" Джеффри Льюис.