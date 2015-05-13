Во Франции стартует Каннский кинофестиваль

Во Франции открывается 68-й Каннский кинофестиваль.

Кинофестиваль продлится с 13 по 24 мая. Жюри основного конкурса возглавят знаменитые американские сценаристы и режиссеры Джоэл и Итан Коэны, чьи фильмы получали в Каннах и призы за лучшую режиссуру: "Фарго", "Бартон Финк", "Человек, которого не было". А "Бартон Финк" был награжден еще и "Золотой пальмовой ветвью", отмечает cultprostir.ua.

Особое внимание зрителей и кинокритиков в этом году привлекут следующие картины: новая экранизация шекспировского "Макбета", которую Джастин Курцель поставил с Майклом Фассбендером и Марион Котийяр в главных ролях;

романтическая драма Тодда Хэйнса "Кэрол", где ведущие роли сыграли Кейт Бланшетт и Руни Мара;

антиутопическая комедийная мелодрама Йоргоса Лантимоса "Омар" с Колином Фарреллом, Рэйчел Уайз, Беном Уишоу, Леа Сейду и Джоном Си Рейли;

экзистенциальная драма Гаса Ван Сэнта "Море деревьев" с Мэттью Макконахи, Кеном Ватанабе и Наоми Уоттс;

вторая англоязычная работа Паоло Соррентино "Молодость" с Майклом Кейном, Харви Кейтелем и Полом Дано;

и криминальный боевик Дени Вильнёва "Наёмница", где роли исполнили Эмили Блант, Джош Бролин и Бенисио Дель Торо.

Вне конкурса в этом году будут показаны "Безумный Макс: Дорога ярости" Джорджа Миллера, "Головоломка" студии "Пиксар2 и романтическая комедия Вуди Аллена "Иррациональный человек", в которой главные роли сыграли Хоакин Феникс и Эмма Стоун.

За приз "Золотая камера", которым награждается лучший режиссерский дебют, в числе прочих поборется картина, снятая Натали Портман "О любви и смерти".

В рамках каннского кинорынка традиционно будет работать украинский павильон.

Напомним, лицом 68-го кинофестиваля в Каннах стала легендарная шведская актриса Ингрид Бергман.