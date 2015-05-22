Жерар Депардье: люблю Путина, часто езжу в СССР и Слава Украине

Французский актер Жерар Депардье, представляя новый фильм "Долина любви" на фестивале в Каннах, заявил, что "очень любит" Владимира Путина и часто ездит в СССР.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Месье Путин, я его хорошо знаю и очень люблю. Я много езжу в СССР, или, точнее, в Россию", - сказал Депардье.

Отвечая на вопросы о ситуации в Украине, Депардье заявил, что ничего в этом не понимает.

"Я, как и все, шокирован. Я был хорошо знаком с президентом Виктором Ющенко, я очень люблю украинцев, но обсуждение конфликтов не входит в мою компетенцию… Я не люблю войну, не люблю конфликты, потому что это приводит к смерти людей", — заявил он.

В заключение французский актер произнес: "Слава Украине!".

Напомним, что в начале января 2013 года Депардье получил российский паспорт из рук Путина.