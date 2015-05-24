Назван фильм, победивший на Каннском фестивале

Главную награду проходящего в Каннах 68-го кинофестиваля — "Золотую пальмовую ветвь" — получил фильм французского режиссера Жака Одиара "Дипан".

Об этом пишет РБК.

В то же время агентство уточнило, что указанная выше кинокартина посвящена истории жизни беженца со Шри-Ланки в Париже.

Обратим внимание, что Гран-при фестиваля получил венгерский режиссер, дебютант Ласло Немеш с фильмом "Сын Саула".

"Лучшим режиссером Канн-2015 назван тайванец Ху Сяо-Сен с фильмом The Assassin. Приз за лучший сценарий получил мексиканский режиссер Михель Франко за фильм "Хроник"", — добавили журналисты.

Напомним, что 68-й Каннский фестиваль проходил во Франции с 13 по 24 мая. Узнать больше о мероприятии, а также посмотреть фото с его открытия можно здесь.