Украинские воины трогательно поздравили с Днем защиты детей: опубликовано видео

Украинские военные, которые защищают свою землю на передовой АТО, записали поздравления детям страны, посвященное Дню защиты детей, который отмечается 1 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В трогательном стихотворном поздравлении на украинском и русском языках военные пожелали детям мира и пообещали скорейшего возвращения в семьи.

Авторами слов стали Алексей Тригуб и Леонид Матюхин.

Напомним, накануне, 31 мая, несмотря на один из наибольших церковных праздников — Троицу — боевики не прекращали обстреливать украинские позиции.