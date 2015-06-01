Украинские воины трогательно поздравили с Днем защиты детей: опубликовано видео

Защитники Украины записали на видео поздравления с Днем защиты детей.
Украинские военные, которые защищают свою землю на передовой АТО, записали поздравления детям страны, посвященное Дню защиты детей, который отмечается 1 июня.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
В трогательном стихотворном поздравлении на украинском и русском языках военные пожелали детям мира и пообещали скорейшего возвращения в семьи.
Авторами слов стали Алексей Тригуб и Леонид Матюхин.
Напомним, накануне, 31 мая, несмотря на один из наибольших церковных праздников — Троицу — боевики не прекращали обстреливать украинские позиции.