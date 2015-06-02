СМИ раскрыли новые подробности смерти звезды 90-х Натальи Лагоды.

41-летняя поп-звезда 90-х годов Наталья Лагода могла умереть от алкогольного отравлени.

Также в СМИ называются суицид и запущенная пневмония как возможные причины смерти певицы, пишут Вести.

Брат Лагоды Сергей, который, судя по данным vk, живет в Екатеринбурге и работает в банковской сфере, написал в соцсети, что на похороны приехать не смог: "Прошу всех, кто знал Наталью и есть возможность проводить ее в последний путь... Муж — пьяница...".

И рассказал биографию сестры. Наталья родилась в Черкассах, училась в ПТУ на швею, родила сына, а потом уехала покорять Москву. Устроилась в клуб стриптизершей, там познакомилась с бизнесменом Александром Кармановым. Он занялся ее раскруткой, но потом бросил ради Ольги Орловой из группы "Блестящие".

Не пережив предательства, Наталья выбросилась с пятого этажа на глазах у сына. Кома, десяток операций, потеря голоса, но жива... Позже певица вышла замуж за одноклассника Виталия. В 2000-х пара переехала в Луганск, открыли там автомастерскую...

В соцсетях пишут, что накануне трагедии певица с мужем в гаражах "много пили, позже была скорая, а на следующий день ее не стало". А про ее сына, которому 22 года, говорят, что у него уже есть своя семья и с матерью он не жил.