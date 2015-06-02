Экс-премьер-министр Грузии купил картину на аукционе за 1,5 миллиона долларов

Бывший премьер-министр Грузии, предприниматель-миллиардер Бидзина Иванишвили приобрел на аукционе Christie's в Лондоне картину "Арсенальная гора ночью" кисти художника Нико Пиросмани.

Об этом говорится в сообщении, распространенном аукционным домом, который провел "русские торги", пишет ИТАР-ТАСС.

По свидетельству аукционного дома, картина "отличается необычным сюжетом". На ней изображен горный пейзаж, а не привычные для художника натюрморты.

"Christie's рад тому факту, что покупателем шедевра Нико Пиросмани (1863-1918), являющегося на сегодняшний день самым дорогим произведением этого выдающегося грузинского художника, стал Иванишвили", - заявил глава международного департамента русского искусства Christie's Алексей Тизенгаузен. "Насколько нам известно, картина будет возвращена на родину художника", - добавил он.

Композиция кисти известного грузинского художника была продана за 962,5 тыс. фунтов (1,46 млн долларов) при оценочной стоимости в 1,3 - 1,6 млн долларов.

Многие из творений Пиросмани не дошли до наших дней из-за воин и конфликтов. За всю историю аукционов на продажу было выставлено менее 10 работ художника. Датированная 1907-1908 годами эта написанная на клеенке картина была приобретена музой Владимира Маяковского Лилей Брик, которая подарила ее своей сестре Эльзе Триоле и ее мужу, французскому поэту Луи Арагону, в собрании которого та находилась долгие годы. В 2003 году картина была продана с аукциона Sotheby's за 1,8 млн долларов.

Ряд топ-лотов сегодняшнего аукциона реализован не был. Среди них картины Ивана Айвазовского, Николая Рериха, Ильи Машкова.

Общий объем торгов Christie's сегодня составил 5,28 млн фунтов (8 млн долларов). Во вторник в "русские торги" включится основной конкурент Christie's - Sotheby's. 3 июня торги проведут MacDougall's и Bonhams.

Напомним, портрет Элизабет Тэйлор "Лиз" работы Энди Уорхола пустили с молотка за 31,5 миллиона долларов.