Участники фестиваля Kyiv Comic Con наряжались героями аниме и комиксов

В Киеве прошел фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con.

На фестивале проходил конкурс костюмов. Многие участники мероприятия пришли в Украинский дом в образах героев комиксов, фантастических фильмов и аниме, пишет ZN.ua.

В соцсетях участники делятся своими фотографиями в необычных нарядах. Среди участников конкурса есть дети, примерившие на себя облик фантастических персонажей.

Напомним, ранее в Киеве и Львове состоялся Первый международный фестиваль украинской ретро-музыки им. Богдана Весоловского. Организаторы представили архивную выставку из частных коллекций, премьеру документального фильма, конкурс украинской ретро-музыки, а также гала-концерт памяти выдающегося украинского композитора Богдана Весоловского.