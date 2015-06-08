Начался чат с певицей и художницей Анжеликой Рудницкой

На сайте "Главред" начался чат с певицей, художницей, телеведущей, президентом творческого агентства "Территория А", именинницей (чат пройдет накануне дня рождения нашей гостьи) Анжеликой Рудницкой. Традиционно Анжелика оригинально отмечает свой день рождения: в этом году она соберет своих друзей (Виктора Павлика, Оксану Билозир, Марину Одольскую, Илларию, Ярмака, Ярослава Джуся и других) в Киевском центральном военном госпитале, чтобы дать концерт для раненных украинских воинов, волонтеров и медиков. Вместо цветов и подарков Анжелика Рудницкая просит приносить помощь и дарить слова благодарности защитникам родной земли, что и станет "входным билетом" на концерт.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостьей "Главреда" и задать ей все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке.