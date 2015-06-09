Влада Литовченко защитила диссертацию на тему ЮНЕСКО

Общественный деятель и преподаватель Влада Литовченко на днях защитила диссертацию на тему "Роль ЮНЕСКО в охороні та збереженні культурної спадщини в Україні (1954-2010 рр.)".

Событие состоялось в Николаеве, в Черноморском государственном университете имени Петра Могилы. На вопросы о том, почему именно этот город был выбран для защиты диссертации, Влада Литовченко говорит, что законодательно она имеет право выбирать любой ВУЗ Украины, в котором есть соответствующий ее специализации ученый совет.

Поскольку факт защиты диссертации вызвал немалый ажиотаж среди местной николаевской прессы, Влада Литовченко решила сама прокомментировать нашумевшую ситуацию.

"В будущем, кроме преподавательской и общественной деятельности, которой я сейчас активно занимаюсь, хочу состояться, как специалист в сфере культурной дипломатии. Поэтому и не случаен выбор темы моей кандидатской диссертации. Украина достойно представлена на международном уровне своим историко-культурным, природным, нематериальным и документальным наследием. Но эту презентацию возможно сделать еще более активной, формируя позитивный имидж Украины за рубежом", - говорит Литовченко.

Как призналась Влада Литовченко, она и дальше планирует развивать себя в области культурной дипломатии. Также было отмечено, что актуальность темы и подготовка Влады к защите была поистине на высшем уровне.

Влада Литовченко окончила Дипломатическую академию при МИДе Украины и там же она успешно закончила аспирантуру. Ее организацией был успешно проведен ряд культурологических и дипломатических программ.

Напомним, ранее экс-модель Влада Литовченко похвасталась коллекцией веночков ручной работы.