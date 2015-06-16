Фильм о киборгах Донецкого аэропорта получил приз на кинофестивале в Польше

Документальная картина Леонида Кантера и Ивана Ясния "Добровольці Божої чоти" получила Приз зрительских симпатий 13-го международного Гданьского фестиваля документального кино.

Об этом сообщила пресс-служба Национального союза кинематографистов Украины, пишет Gazeta.ua.

Картина участвовала в главном конкурсе фестиваля, до которого было отобрано 24 ленты из Польши, Украины, Армении, Норвегии, Литвы, Нидерландов, Великобритании, Сирии, Турции, США, Бельгии, Дании и Мексики.

Документальный фильм "Добровольцы Божьей четы" Леонида Кантера и Ивана Ясния, отснятый на волонтерских началах, рассказывает о боевых действиях на Востоке Украины. Работа над фильмом началась со съемок Добровольческого корпуса, но когда режиссер попал в аэропорт, понял, что там все добровольцы.

Леонид Кантер снимал в аэропорту, а Иван Ясной в Песках. Каждый из режиссеров снимал по-разному: Кантер снимал в стиле "авто-экстрим", а Ясной делал неоперативну профессиональную съемку качественной аппаратурой. Самым трудным во время работы для Леонида Кантера было "не выключить камеру в критические моменты, а продолжать снимать".

Напомним, недавно на аукционе Sotheby's картину украинской художницы продали почти за 6 млн долларов.