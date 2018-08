На собственном самолете разбился оскароносный композитор "Титаника"

В результате авиакатастрофы погиб знаменитый американский композитор Джеймс Хорнер.

Известно, что во время полета на борту лайнера пассажиров не было. Самолет упал в 96 километрах от Санта-Барбары в Калифорнии, США.

Смерть знаменитого композитора подтвердила его ассистент Сильвия Патриция на личной странице в соцсети.

"Мы потеряли изумительного человека с огромным сердцем и невероятным талантом. Он погиб, занимаясь тем, что любил", – написала Сильвия.

61-летний Джеймс Хорнер удостоился премии "Оскар" в 1997 году за музыку к фильму "Титаник" и за композицию "My Heart Will Go On", которую исполнила канадская артистка Селин Дион.

Джеймс Хорнер написал музыку более чем к 100 художественным фильмам, включая "Храброе сердце", "Аполлон 13", "Маска Зорро", "Враг у ворот", "Апокалипсис", "Аватар"

