Программу Даниила Грачева на НТВ закрывают из-за низких рейтингов ― СМИ

Телеведущий Даниил Грачев, который ранее извинился перед россиянами за то, что поддерживал АТО, может остаться в Москве без работы.

Как пишет Медианяня, ходят слухи, что триумф Грачева на канале НТВ не удался.

Якобы, утреннее шоу "Кофе с молоком" закрывают. Рейтинги, говорят, оказались крайне низкими. Говорят, все выпуски проекта, снятые заранее, выйдут в эфир. А с нового осеннего сезона шоу в сетке не будет.

Издание задается вопросом, если это действительно так, то "интересует, что Даниил планирует делать дальше. Возвращаться на родину или продолжать строить карьеру на российском ТВ".

Напомним, украинский телеведущий Даниил Грачев надел футболку с изображением Владимира Путина. Так Грачев решил доказать российским зрителям, что он "свой". Если раньше он поддерживал Майдан, то сейчас ― политику российского президента.