Телевизионную версию концерта "День Незалежності з ОЕ" отметили в Америке

Телеверсия концерта группы "Океан Ельзи", который 3,5 часа транслировался в прямом эфире телеканала "1+12 24 августа 2014 года, получила премию "Silver Screen" на американском кинофестивале "US International Film & Video Festival".

Всего на фестиваль было подано более 1000 заявок из 34 стран мира.

Впервые в истории украинского ТВ, трек-лист для концерта составили зрители с помощью предварительного голосования на сайте телеканала "1+1". Одним их самых впечатляющих моментов телеверcии концерта стало исполнение гимна Украины группой "Океан Ельзи" вместе с 40-тысячной аудиторией "Арена Львів".

Режиссером телетрансляции стал Андрей Музыка, оператор-постановщик – Владимир Гуевский, звук – Виталий Телезин, идея – Святослав Вакарчук, Александр Ткаченко, реализация – Виктория Лезина-Масляная, Кристина Шкабар, Алена Еремеева, Ольга Михальченко, Юрий Калиновский и вся команда "1+1 Production". Визуальное оформление концерта также разработали специалисты "1+1 Production".

"US International Film & Video Festival" основан в 1967 году и является одним из ведущих международных событий. Фестиваль награждает лучших в сфере документалистики, телевизионных сериалов и развлекательных программ.

Напомним, группа "Океан Ельзи" работает над новым альбомом.