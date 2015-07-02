В Москве назвали победителей международного конкурса имени Чайковского

2 июля 2015, 08:12

Золотую медаль, а также приз зрительских симпатий у пианистов завоевал 27-летний музыкант Дмитрий Маслеев.

В Москве названы победители XV Международного конкурса имени Чайковского, который проходит с 15 июня.

Золотую медаль, а также приз зрительских симпатий у пианистов завоевал 27-летний российский музыкант Дмитрий Маслеев, уроженец Улан-Удэ. Серебро поделили Лукас Генюшас (Россия, Литва) и Джордж Ли (США). Третье место — у россиян Сергея Редькина и 16-летнего Даниила Харитонова. Четвертую премию завоевал Люка Дебарг (Франция), виртуоз-самородок, который начал заниматься музыкой в 11 лет и играет джаз в нескольких ансамблях Парижа. Он стал главным любимцем публики на XV конкурсе Чайковского — все блоги и форумы любителей музыки в дни конкурса были заполнены восторженными отзывами его поклонников, пишет ТАСС.

У скрипачей жюри не стало присуждать первую премию. Лауреатом второй премии стал Цзэнь Юй Чень из Тайваня. Третья премия и бронзовая медаль: Гайк Казазян (Россия), Александра Конунова (Молдавия), Павел Милюков (Россия). Четвертая премия и диплом: Кан Клара-Джуми (Германия); пятая премия и диплом: Ким Пом Сори (Южная Корея).

Лучшими виолончелистами XV Международного конкурса имени Чайковского названы представители России, Румынии, Нидерландов, Испании и Южной Кореи.

Первая премия и золотая медаль: Андрей Ионут Ионица (Румыния), 21 год. Вторая премия: Александр Рамм (Россия), 27 лет. Третья премия: Александр Бузлов (Россия), 32 года. Четвертая премия: Пабло Феррандес (Испания), 24 года. Пятая премия: единственная женщина-финалистка по специальности "виолончель": Сон Мин Кан (Южная Корея), 28 лет. Шестая премия: Джонатан Роузман(Нидерланды), 17 лет.

Результаты объявил со сцены Концертного зала имени Чайковского член жюри Миша Майский (Израиль), пишет издание.

"Поздравления не только тем, кто вышел в финал, но и всем участникам. Потрясающий уровень", – сказал Майский.

Специальной премии были удостоены виолончелисты, не прошедшие в последний тур конкурса: Федор Амосов (Россия), Леонард Эльшенброй (Германия), Бруно Филипп (Франция).

Лучшей вокалисткой XV Конкурса Чайковского члены жюри назвали россиянку Юлию Маточкину (меццо-сопрано). Имена со сцены Концертного зала имени Чайковского объявили члены жюри.

Вторая премия и серебряная медаль: Светлана Москаленко (Россия), 29 лет, сопрано. Третья премия и бронзовая медаль: Мане Галоян (Армения), 22 года, сопрано. Четвертая премия: Антонина Весенина (Россия), 29 лет, сопрано.

Лучшим вокалистом XV Конкурса Чайковского члены жюри назвали Ганбаатар Ариунбаатар (Монголия), 27 лет, баритон.

Вторая премия: Чуаньюэ Ван (Китай), 30 лет, тенор. Третья премия: Хан Сын Ю (Южная Корея), 30 лет, баритон. Четвертая премия: Дмитрий Григорьев (Россия), 28 лет, бас.

Лауреаты первых премий получают по 30 тыс. долларов, вторых - 20 тыс. долларов, третьих - по 10 тыс. долларов.

Обладатель гран-при в 100 тысяч долларов (дополнительно к сумме первой премии) станет известен 3 июля на гала-концерте в Санкт-Петербурге на сцене Мариинки-2, сообщает издание.

"Значение конкурса Чайковского сегодня значительно возросло в музыкальном мире, поэтому завтра для вас начнется новая музыкальная жизнь", - отметил член жюри Денис Мацуев, обращаясь к финалистам конкурса. "Каждый из вас будет большим музыкантом", –  уверен еще один член жюри, Мишель Берофф из Франции.

В Москве гала-концерт лауреатов конкурса пройдет 2 июля в Большом зале Московской консерватории имени Чайковского.

XV Международный конкурс имени П.И.Чайковского проходил с 15 июня в лучших концертных залах Москвы и Санкт-Петербурга. Музыканты по специальности "сольное пение" и "виолончель" выступали в Санкт-Петербурге.

Впервые конкурс Чайковского состоялся в 1958 году и завершился сенсацией - его победителем стал молодой американский пианист Ван Клиберн. Оргкомитет конкурса тогда возглавил композитор Дмитрий Шостакович. С 2011 года оргкомитет конкурса возглавляет Валерий Гергиев.

Напомним, на конкурсе "Миссис Планета-2015" победила 40-летняя украинка.

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Россия Москва конкурс Чайковский
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