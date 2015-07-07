В США скончался продюсер "Одиннадцати друзей Оушена"

В понедельник, 6 июля, в американском городе Санта-Барбара на 78 году жизни скончался продюсер Джерри Вайнтрауб, известный фильмами "Парень-каратист" и "Одиннадцать друзей Оушена".

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные журнал Hollywood Reporter.

В то же время агентство уточнило, что причиной его смерти стала остановка сердца.

Вайнтрауб родился 26 сентября 1937 года в Нью-Йорке и посвятил шоу-бизнесу более 50 лет жизни. Помимо кино, он продюсировал концерты, в частности, Фрэнка Синатры, Боба Дилана и других звезд.

Кроме того, деятель шоу-бизнеса возглавлял киностудию United Artists. Обратим внимание, что самые престижные награды Вайнтрауб завоевал именно за работу на телевидении — это три премии "Эмми".

Напомним, ранее стало известно, что в США на 93 году жизни скончалась мать известного актера Майкла Дугласа — Диана, которая страдала онкологическим заболеванием.