Шендерович о словах Табакова о второсортных украинцах: тоска и стыд за учителя — отвратительно

Известный российский писатель-сатирик Виктор Шендерович прокомментировал слова, высказанные накануне Олегом Табаковым о второсортных украинцах.

Свое мнение сатирик высказал на личной странице в Facebook.

"Олег Павлович Табаков был моим учителем. В юности я его боготворил; потом просто любил, потом любил непросто — стараясь прощать, оправдывать, не замечать... Не замечать уже совсем, совсем невозможно. Его пассаж о второсортных украинцах — это совершенно отвратительно. Тоска и стыд... А учил он нас — не этому, нет. Поэтому, наверное, любовь уже никуда не денется", — отметил российский писатель-сатирик.

Напомним, ранее Табаков заявил, что ему стыдно за те "мерзости, которые украинцы творят на Донбассе". А также артист отметил, что считает украинский народ темным и необразованным, которому всегда в Советском Союзе отводились места лишь на вторых и третьих позициях после русских. Так он прокомментировал появление "черного списка" российских артистов Министерства культуры Украины.