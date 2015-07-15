Елена Ваенга призналась в любви к Украине и запела на украинском языке

Российская певица Елена Ваенга на фестивале "Славянский базар" призналась в любви к Украине.

Так, во время выступления Ваенга решила немного поговорить с залом и увидела нескольких зрителей с украинскими флагами, отмечает tsn.ua.

"Вильна Украина! Дорогая, любимая Украина! Спасибо, что приехали! Дай вам Бог здоровья, всего вам самого-самого хорошего. Но я хочу, чтобы у вас наступил мир. Я вас очень люблю и люблю вашу страну!", - сказала со сцены певица.

После речи, Елена посвятила украинскую народную песню "Ой, чий-то кінь стоїть" украинцам.

Отметим, в прошлом году в Сети появилась информация, что "Иванушки International" и Ваенга собираются выступить в Донецке. Однако впоследствии стало известно, что артисты даже не слышали о свои концертах на Востоке Украины и назвали эту новость "бредом".

Напомним, ранее певица Елена Ваенга покупала себе платьев на размер меньше, чтобы иметь стимул похудеть.