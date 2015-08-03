В Сети высмеивают часы Дмитрия Пескова за 670 тысяч долларов

Пользователи соцсетей троллят пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова и его часы за 670 тысяч долларов.

Так, Борис Акунин предложил меряться часами и запустил флеш-моб. Комментаторы выкладывают свои часы, рассказывают их истории и указывают цены, пишет Еспресо.TV.

"У меня – самые лучшие. Купил когда-то на блошином рынке за сто фунтов. За надпись на обратной стороне – это подарок солдату Первой мировой войны от семьи (с надеждой, что вернется). Отремонтировал и ношу. А вы чем можете похвастаться?", ― написал о своих часах Борис Акунин.

Пользователи сети отреагировали молниеносно: посыпались часы раритетные и самые новые, дорогие и дешевые, но нет таких, как у Дмитрия Пескова. Его аксессуар фирмы Richard Mille были выпущены в количестве всего 30 штук по цене до 0 тыс. После того, как пресс-секретарь Путина засветил часы на собственной свадьбе, интернет не утихает. Оправдываясь, чиновник успел изрядно завраться.

"В ритме жизни Пескова часы вообще не нужны. Это неудобно. Все офисники на мобильниках. Чиновничий фетиш. Производная от комплексов", ― пишет пользователь Mihail Mischek под постом Акунина.

Другие комментаторы добавляют самые разные часы: от настенного с трезубцем, до электронного китайского, и до раритетов времен Первой и Второй мировой войны.

"Moeris военного образца, остался от деда, расстрелянного в 1938-м", ― объясняет участник флеш-моба.

Также у Сети появились фотожабы на дорогущие часы Пескова.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков женился на олимпийской чемпионке по фигурному катанию Татьяне Навке.

Татьяна Навка не смогла сдержать эмоций, увидев часы жениха за 37 млн. рублей pic.twitter.com/DCF7gDetJA — Дядюшка Шу (@Shulz) 2 августа 2015









Чтобы вам всем горько было! pic.twitter.com/E7mJyyyZrX — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 2 августа 2015









Д.Песков: "Это не часы. Какая еще Навка? Не знаю, кто на ком женился, я в Чертаново в бассейне плаваю, вас плохо слышно." — Anton Semakin (@antonsemakin) 2 августа 2015





- Дмитрий, это правда, что ваши часы стоят 9 300 000 рублей? - Это абсолютно не так! (37 000 000 рублей). — Je pas (@Siemeinchef) 2 августа 2015









Ранее Песков уже одалживал телефон Vertu за 5000 евро. Позировал. pic.twitter.com/RueQxBPmph — Отдел расследований (@otdel_r) 2 августа 2015









Хватит раскачивать лодку! pic.twitter.com/NqqmpRdksR — Сидор Пустослов (@s_pystoslov) 2 августа 2015





Три недели назад в программе "Всё будет хорошо" Татьяна Навка жаловалась, что ей не хватает денег на квартплату: https://t.co/mKAEjbePZR — Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) 2 августа 2015





Это всё тоже Навка подарила? Неполная коллекция часов Дмитрия Пескова https://t.co/OtAkCPu4Xu pic.twitter.com/NTzjfIaUNy — Alexey Navalny (@navalny) 3 августа 2015





Часы для Прямой линии - 2 млн руб pic.twitter.com/Od1z8c2GD3 — Отдел расследований (@otdel_r) 3 августа 2015





Часы для указывания, куда можно сесть - 620 тыс. руб. pic.twitter.com/NdgYXbeJIk — Отдел расследований (@otdel_r) 3 августа 2015



