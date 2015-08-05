Ющенко признался, что раньше Депардье обкладывал Путина матом

Раньше французский актер Жерар Депардье о президенте Путине говорил только матом.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил третий президент Украины Виктор Ющенко.

Также Ющенко признался, что не понимает, что Депардье сейчас делает и чем руководствуется.

"Я не то, что не понимаю то, что делает Жерар последние несколько лет. Я был глубоко убежден, что в тех отношениях, которые были у меня с ним, в моей семье, этот человек правильно классифицировал, кто такой Путин. При чем, он это говорил десятки раз. Из этических побуждений я не буду называть его слова, потому что вы "запекаете", ― заявил он.

Ющенко добавил, что считал такую позицию Депардье его убеждениями, поэтому сейчас не может представить, какие мотивы заставили "человека в годах так ошибаться". Экс-президент считает, что таким образом актер унизил свою нацию.

Напомним, известный и скандальный французский актер Жерар Депардье попал в "черный список" Службы безопасности Украины. Он включен в список персон нон грата в Украине.