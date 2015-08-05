Министр культуры пообещал, что скифское золото вернется в Украину

Министр культуры Украины Вячеслав Кириленко сделал заявление относительно возвращения Украине скифского золота с выставки в Нидерландах.

За Крымскую коллекцию судятся Украина и Россия, отмечает Gazeta.ua.

Таких норм международного права, которые можно было бы в данном случае толковать в пользу России, не существует, уверен Кириленко:

"Российская Федерация, нанимая дорогих адвокатов, планомерно затягивает рассмотрение дела относительно возвращения скифского золота из Амстердама. Однако нормы международного права ― на нашей стороне. Решение относительно скифского золота в соответствии с процедурой может быть принято судом не ранее весны следующего года. Я убежден, что суд Амстердама решит дело в пользу возвращения скифского золота до Национального музея истории Украины, где оно будет храниться до освобождения временно оккупированного Крыма".

Напомним, сейчас в Нидерландах продолжаются судебные слушания относительно экспонатов из 4-х крымских музеев по их возврату. Украинская сторона считает, что золото скифов должна вернуться в Украину. Россия настаивает на его возвращении в Крым.

Отметим, еще 565 экспонатов из крымских музеев остаются в Амстердаме в Музее Пирсона до юридического решения вопроса о месте их возвращения.

Напомним, ранее вице-премьер-министр, министр культуры Вячеслав Кириленко заявил, что согласно закону о декоммунизации в Украине должны быть демонтированы памятники деятелям партийных и репрессивных органов СССР.