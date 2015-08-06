Сенцов рассказал суду о пытках ФСБ: трудно сидеть на стуле, когда тебя бьют дубинкой

Украинский режиссер Олег Сенцов, которого российские спецслужбы обвиняют в терроризме и создании в Крыму ячейки "Правого сектора", выступил в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове и заявил, что не считает этот суд легитимным.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Я гражданин Украины, который был незаконно захвачен сотрудниками ваших спецслужб", — сказал Сенцов и рассказал, как 10 мая прошлого года был похищен у дома и с мешком на голове доставлен в здание бывшего крымского СБУ.

"Меня кинули в микроавтобус, с мешком на голове привезли в здание бывшего СБУ на Ивана Франко. Начался очень жесткий допрос, меня спрашивали, кого я знаю из активистов, кто собирался взрывать памятники. Меня начали избивать ногами, руками, дубинками, лежа и сидя. Когда я отказывался говорить, начали применять удушение. Меня душили пакетами. Душили 4 раза.

#Сенцов: Меня стали избивать, руками, ногами, спецсредствами. Стоя, лежа, сидя. Трудно сидеть на стуле, когда тебя бьют дубинкой — Радио Свобода (@SvobodaRadio) 6 августа 2015

Я много раз видел это в кино, и не понимал, как люди на этом ломаются. Но это очень страшно, ваша честь. Они угрожали изнасиловать меня дубинкой, вывезти в лес и там закопать. Часа через четыре они устали, и повезли меня на обыск. Только там я узнал, что это — сотрудники ФСБ. Они там ожидали увидеть террористов и оружие, а нашли только моего ребенка — он присутствовал при обыске, о чем в протоколе не говорится. Найденные деньги — это деньги моей кинокомпании для съемок фильма "Носорог", — говорит режиссер.

По словам Сенцова, российские спецслужбы предложили ему дать показания против руководства Майдана: "Мне предложили дать показания на руководство Майдана и получить 7 лет, либо стать "руководителем" и получить 20".

"Через 3 дня уже нашли оружие, потому что какая террористическая группа без оружия… Через полгода ФСБ удивительным образом обнаружила на моём ноуте 2 файла об изготовлении взрывчатых веществ", — сказал он.

"Сказал всё, что хотел, дальше в этом концерте участвовать не буду. Делайте, что хотите, я буду тихонечко сидеть, на вопросы не отвечу", — заявил Сенцов.

Напомним, несколькими днями ранее правозащитная организация "Мемориал" признала политзаключенными украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко, которых сейчас судят в России.

фото: @SvobodaRadio