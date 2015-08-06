Павлик вспомнил, как Глызин кричал "да здравствует Степан Бандера"

Украинский певец Виктор Павлик во время чата на Главреде вспомнил, как его российский коллега Алексей Глызин в Украине кричал "да здравствует Степан Бандера".

Также артист признался, что поддерживает отношения с Николаем Трубачем. В свое время Павлик, Трубач и Анжелика Рудницкая записали песню "Знайди мене" на украинском языке.

"Созваниваемся, общаемся. Коля ― так тот вообще украинец, с Николаевщины (родился в Николаеве, Заслуженый артист Украины - Ред).

А Алексей ― это уникальный случай: истинный россиянин (родился в Мытищи, Московской области – Ред.) и в абсолюте знает украинский язык, прекрасно на нем разговаривает. А какие дуэтные песни мы с ним поэм на русском! Еще вспомнилось, Глызин, когда раньше прилетал в Украину, то, выходя из самолета на трап, кричал: "Да здравствует Степан Бандера и его жена Параска!". У него отличное чувство юмора", ― вспомнил певец.

А вот самого Павлика выступать в Россию не приглашают, а он тому и рад: "Скажу честно, песня "Город зеленого цвета" и сегодня популярна в Казахстане, Узбекистане, России и Прибалтике. Но пять-семь лет назад, когда песня там зазвучала, меня в России никто не знал. Что удержало? Боженька у берегов...".

Напомним, ранее певец Виктор Павлик признался, что имеет криминальное прошло.