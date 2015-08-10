От ворот поворот: СБУ запретила Стасу Пьехе въезд в Украину за поддержку оккупации Крыма

По рекомендации Одесской облгосадминистрации Служба безопасности и Госпогранслужба отказали во въезде в Украину известному российскому певцу Стасу Пьехе.

Об этом со ссылкой на ОдОГА сообщают "Крым.Реалии".

Причиной такой рекомендации в отношении исполнителю стала "его поддержка оккупации Крыма и оголтелой пропутинской пропаганды", говорится в сообщении.

"Украина приветствует приезд порядочных российских артистов, музыкантов, туристов, инвесторов, но всем тем, кто поддерживает оккупационный режим, въезд на нашу территорию закрыт", — заявили в облгосадминистрации.

В твиттере певца размещено объявление об отмене концерта в Одессе по "организационным причинам".

Напомним ранее в Одессе был отменен концерт российского репера Тимати, о котором губернатор Михеил Саакашвили завил, что "приспешникам Путина" нет места "на сражающейся свободной украинской земле".

Также напомним, ранее СБУ передала Министерству культуры "черный список" из 14 иностранных деятелей культуры, в основном российских, действия которых создают угрозу национальной безопасности страны, но в нем Станислава (Стаса) Пьехи еще не было. В него входят Владимир Кучеренко, Егор Холмогоров, Михаил Хазин, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Иосиф Пригожин, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Николай Расторгуев, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Григорий Лепс и Жерар Депардье (последний имеет гражданство Франции и России).

При этом в министерстве отметили, что этот утвержденный перечень будет расширяться.