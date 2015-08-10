Расправа над продуктами в России: хит "Смерть пармезана" порвал сеть, опубликовано видео

В сети продолжают высмеивать уничтожение санкционных товаров в России.

Свежий хит Андрея Орлова (Орлуша) об уничтожении российских сыров в России набирает популярность в интернете.

Он имеет название "Смерть пармезана", сообщает Эспрессо.TV.

Предлагаем вашему вниманию также текст песни:

"Там вдали за рекой жарко печи горят,

Пограничникам грозным не спится,

Но, не зная о том, пармезанский отряд

Продвигался к российской границе.

Шли лосось и сыры, был не слышен их шаг,

Шли не в ногу, без шуток и песен,

Чтоб не выследил враг, применяя собак,

Впереди шла рокфорная плесень.

Они шли, заграничные сняв ярлыки,

Документы подделав, как надо,

Вдруг вдали у реки замелькали штыки,

Это — Сельхознадзора засада.

Дети Альп, Пиреней, Барселон и Лозанн

Строй нарушили пеший и конный,

Но бесстрашный седой пожилой пармезан

Первым встал в боевую колонну.

Оглядевши свою камамберную рать,

Улыбнулся светло и лучисто

И воскликнул: "Не страшно в бою помирать

Итальянскому контрабандисту!"

И в жестокий последний решительный бой

Понеслась санкционная тонна,

Иберийский хамон вдруг воспрял головой,

Хоть и нет головы у хамона.

И нахмурил вдруг брови чиновник-пузан,

Доложил ему кто-то несмело:

От расправы ушёл пожилой пармезан

И радистка его, Моцарелла.

Самый зоркий боец на берёзу залез,

Оглядел всё биноклем по кругу,

Чтоб найти пармезана, срубили весь лес.

В общем, взяли — его и подругу.

Пытку тёркой, ножами без слов перенёс

(от природы сыры - молчаливы),

Лишь в конце на последний ответил вопрос,

Улыбнувшись без страха брезгливо:

— Что спросили? Как я бы хотел умереть?

Не от рук тех, кто мозгом контужен.

Я хочу, чтоб могла бы меня натереть

Старушонка на нищенский ужин!

Передам, что хамон передать вам просил,

Чтобы вы там, в Кремле, рассказали:

Он мечтал, чтоб его волонтёр подносил

Всем бомжам на Казанском вокзале!

— Жаль, что вашим от вас уже некуда бечь… —

Так сказал пармезан перед смертью,

И с улыбкой шагнул в разожжённую печь,

Не просивши пощады, поверьте.

Мы от голода, стужи, тюрьмы и сумы

По традиции не зарекались,

А вдали за рекой поднимались дымы,

На границе продукты сжигались…"

В свою очередь, грузинский оперный певец Заза Заалишвили вдохновился данным стихотворением и исполнил его на музыку, популярной когда-то песни "Там, вдали за рекой". Именно ее пел Павка Корчагин в фильме "Как закалялась сталь".

"Не мог удержаться... и спел на актуальную тему санкций российских властей "Смерть пармезана" на слова Орлуши. Исполнил Заза Заалишвили", — написал Заалишвили в соцсети Facebook.

Как известно, с начала исполнения указа президента РФ Владимира Путина относительно борьбы с продуктами, которые подпадают под российские санкции, было уничтожено почти 350 тонн продукции.

видео: youtube.com