Расправа над продуктами в России: хит "Смерть пармезана" порвал сеть, опубликовано видео

Грузинский певец Заза Заалишвили исполнил стихотворение на музыку, популярной песни "Там, вдали за рекой".
В сети продолжают высмеивать уничтожение санкционных товаров в России.
Свежий хит Андрея Орлова (Орлуша) об уничтожении российских сыров в России набирает популярность в интернете.
Он имеет название "Смерть пармезана", сообщает Эспрессо.TV.
Предлагаем вашему вниманию также текст песни:
"Там вдали за рекой жарко печи горят,
Пограничникам грозным не спится,
Но, не зная о том, пармезанский отряд
Продвигался к российской границе.
Шли лосось и сыры, был не слышен их шаг,
Шли не в ногу, без шуток и песен,
Чтоб не выследил враг, применяя собак,
Впереди шла рокфорная плесень.
Они шли, заграничные сняв ярлыки,
Документы подделав, как надо,
Вдруг вдали у реки замелькали штыки,
Это — Сельхознадзора засада.
Дети Альп, Пиреней, Барселон и Лозанн
Строй нарушили пеший и конный,
Но бесстрашный седой пожилой пармезан
Первым встал в боевую колонну.
Оглядевши свою камамберную рать,
Улыбнулся светло и лучисто
И воскликнул: "Не страшно в бою помирать
Итальянскому контрабандисту!"
И в жестокий последний решительный бой
Понеслась санкционная тонна,
Иберийский хамон вдруг воспрял головой,
Хоть и нет головы у хамона.
И нахмурил вдруг брови чиновник-пузан,
Доложил ему кто-то несмело:
От расправы ушёл пожилой пармезан
И радистка его, Моцарелла.
Самый зоркий боец на берёзу залез,
Оглядел всё биноклем по кругу,
Чтоб найти пармезана, срубили весь лес.
В общем, взяли — его и подругу.
Пытку тёркой, ножами без слов перенёс
(от природы сыры - молчаливы),
Лишь в конце на последний ответил вопрос,
Улыбнувшись без страха брезгливо:
— Что спросили? Как я бы хотел умереть?
Не от рук тех, кто мозгом контужен.
Я хочу, чтоб могла бы меня натереть
Старушонка на нищенский ужин!
Передам, что хамон передать вам просил,
Чтобы вы там, в Кремле, рассказали:
Он мечтал, чтоб его волонтёр подносил
Всем бомжам на Казанском вокзале!
— Жаль, что вашим от вас уже некуда бечь… —
Так сказал пармезан перед смертью,
И с улыбкой шагнул в разожжённую печь,
Не просивши пощады, поверьте.
Мы от голода, стужи, тюрьмы и сумы
По традиции не зарекались,
А вдали за рекой поднимались дымы,
На границе продукты сжигались…"
В свою очередь, грузинский оперный певец Заза Заалишвили вдохновился данным стихотворением и исполнил его на музыку, популярной когда-то песни "Там, вдали за рекой". Именно ее пел Павка Корчагин в фильме "Как закалялась сталь".
"Не мог удержаться... и спел на актуальную тему санкций российских властей "Смерть пармезана" на слова Орлуши. Исполнил Заза Заалишвили", — написал Заалишвили в соцсети Facebook.
Как известно, с начала исполнения указа президента РФ Владимира Путина относительно борьбы с продуктами, которые подпадают под российские санкции, было уничтожено почти 350 тонн продукции.
видео: youtube.com