Макаревич о "белом списке" Украины: напоминает "совковые" времена

Известный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич считает, что "белый список" украинского Министерства культуры напоминает времена СССР.

Об этом он сказал в эфире "Эхо Москвы".

В то же время исполнитель выразил мнение, что любые перечни такого рода являются глупостью.

"Наши, украинские, потому что мне все это напоминает "совковые" времена, которые я еще помню", — объяснил Макаревич.

Напомним, ранее известный российский актер Валентин Гафт, который оказался в "белом списке" украинского Министерства культуры, заявил, что предпочел бы находиться в "черном".