Макаревич о "белом списке" Украины: напоминает "совковые" времена

Музыкант считает, что любые перечни такого рода являются глупостью.
Известный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич считает, что "белый список" украинского Министерства культуры напоминает времена СССР.
Об этом он сказал в эфире "Эхо Москвы".
В то же время исполнитель выразил мнение, что любые перечни такого рода являются глупостью.
"Наши, украинские, потому что мне все это напоминает "совковые" времена, которые я еще помню", — объяснил Макаревич.
Напомним, ранее известный российский актер Валентин Гафт, который оказался в "белом списке" украинского Министерства культуры, заявил, что предпочел бы находиться в "черном".