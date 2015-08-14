Шендерович объяснил, почему россияне носят футболки с Путиным: многие уже повизгивают при его появлении

14 августа 2015, 17:18

По мнению Шендеровича, мифическая поддержка Путина и поклонение его портретам — попытка заглушить собственный страх.

Родственников погибшего моряка с подлодки "Курск", которые пришли на его могилу в футболках с портретами Путина.

Причина поддержки президента России Владимира Путина, которая проявляется, в частности, в одевании футболок с его портретом даже в самых неуместных ситуациях, объясняется стокгольмским синдромом, который развивается среди россиян, которые еще не визжат при появлении всемогущего лидера, хотя многие уже повизгивают.

 Такое мнение выразил российский писатель Виктор Шендерович в статье для "Апострофа", комментируя фото родственников погибшего моряка с подлодки "Курск", которые пришли на его могилу в футболках с портретами Путина.

"Мне кажется, что это, хоть и сильно подавленный, но четко проявляющийся стокгольмский эффект. Синдром этот известен тем, что заложники начинают сочувствовать бандиту, который захватил их. Это делает их внутренне невиноватыми за то, что они этому бандиту подчиняются", — пояснил он.

Шендерович напомнил: "Где-то год назад была популярна история с российским десантником Козловым, вернувшимся с Донбасса без ног. Тогда же вышло интервью с его отцом, который утверждал, мол, все правильно, сын его выполнял свой священный долг. Это очень понятный эффект. Если бы отец этого несчастного юноши, ставшего инвалидом, признался себе, что его сын пострадал в результате отмывания путинской репутации, то ему было бы очень сложно жить дальше. Гораздо легче договориться с собой о том, что его сын просто герой России, который все отдал для защиты "священных рубежей".

 "Я думаю, что в менее концентрированном виде этот стокгольмский синдром — главное объяснение и сегодняшней мифической поддержки Путина. Все эта поддержка держится только на этом. В Северной Корее все тоже ходят с портретами очередного Кима и визжат от восторга при его появлении. Этим визгом они пытаются заглушить собственный страх. Мы еще не визжим при появлении нашего всемогущего лидера, хотя многие уже повизгивают, что является прямой симптоматикой стокгольмского синдрома. Но мы знаем, чем это заканчивается.

Излечиться от этого синдрома очень непросто. Как и всякое лечение, все начинается с диагноза и готовности принять его. Если больной отбивается от лечащего врача, то врач просто не в состоянии его вылечить", — добавил он.

По мнению Шендеровича, мифическая поддержка Путина и массовое поклонение его портретам — попытка заглушить собственный страх.

"Если еще полвека назад можно было сослаться на незнание, то сегодня, в ситуации с тем же "Курском", всего нескольких щелчков мышки хватило бы этому несчастному юноше, племяннику погибшего моряка, чтобы узнать правду о том, как были преданы моряки "Курска", как они были брошены на погибель, как власть не хотела помочь, а потом врала, что все погибли. Он бы узнал, как оскорбил Путин вдов этих моряков потом на встрече, как тяжело и брутально он это сделал... Все это можно было узнать в течение нескольких часов, если ЗАХОТЕТЬ. Другое дело, что потом делать этому юноше с полученными знаниями?

 Конечно, чисто психологически ему гораздо легче надевать майку с Путиным и считать, что его дядя просто трагически погиб, а Путин не виноват в этом. Так легче. Другие знания заставят принимать его какие-то другие решения или почувствовать свое бессилие, если он не способен эти решения принять. А вот здесь уже — это в чистом виде стокгольмский эффект. Как и у отца этого несчастного десантника, так и сейчас, и в сотнях других случаях, когда люди убеждают себя, ставят заслонку в своей голове, не давая узнать правду", — говорит писатель.

Напомним, ранее российский историк Андрей Зубов заявил, что возникшая у граждан РФ "спонтанная" любовь к президенту Путину может смениться ненавистью.

"Люди, которые изначально с восторгом приняли аннексию Крыма и идею восстановления империи, когда убедились, что ничего из этого не вышло, меняют свое отношение к Путину", — объяснил Зубов.

фото:kommersant.ru

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