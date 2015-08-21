В Сети можно послушать последнюю студийную песню Кузьмы "Скрябина"

Группа "Скрябин" презентовала песню "Прогноз погоди".

Композиция стала последней студийной записью лидера колектива Андрея Кузьменко Кузьмы, который разбился в ДТП в феврале этого года.

Песню "Прогноз погоды" можно послушать на официальной странице группы "Скрябин" в Facebook.

"Немного грустная премьера ― последняя студийка записана Кузьмой", ― говорится в соцсети. "Будь-який прогноз погоди на завтра, Люблячи когось знати не варто...", ― поет Кузьма.

Напомним, недавно мама Андрея Кузьменко Кузьмы "Скрябина" Ольга Михайловна записала колыбельную, которую когда-то пела маленькому сыну. Видео "Колискова Андрійка" появилось накануне 47-го дня рождения артиста.