В Сети можно послушать последнюю студийную песню Кузьмы "Скрябина"

Группа презентовала песню "Прогноз погоди"
Группа "Скрябин" презентовала песню "Прогноз погоди".
Композиция стала последней студийной записью лидера колектива Андрея Кузьменко Кузьмы, который разбился в ДТП в феврале этого года.
Песню "Прогноз погоды" можно послушать на официальной странице группы "Скрябин" в Facebook.
"Немного грустная премьера ― последняя студийка записана Кузьмой", ― говорится в соцсети. "Будь-який прогноз погоди на завтра, Люблячи когось знати не варто...", ― поет Кузьма.
Напомним, недавно мама Андрея Кузьменко Кузьмы "Скрябина" Ольга Михайловна записала колыбельную, которую когда-то пела маленькому сыну. Видео "Колискова Андрійка" появилось накануне 47-го дня рождения артиста.
Трохи сумна прем'єра — остання студійка записана КузьмоюБудь-який прогноз погоди на завтраЛюблячи когось знати не варто...https://soundcloud.com/skryabin/prohnoz-pohodyPosted by Скрябін (офіційна сторінка) on 20 серпня 2015 р.