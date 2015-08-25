Российский актер Михаил Светин попал в реанимацию

Советский и российский актер Михаил Светин был экстренно госпитализирован в больницу города Гатчины (Ленинградская область).

"Актер госпитализирован в сосудистый центр. Был также вызван врач из Ленинградской областной больницы, который проводил операцию", — сказал собеседник РИА Новости.

По данным некоторых СМИ, актер был госпи51тализирован с дачи с диагнозом инсульт.

Михаил Семенович Светин (настоящая фамилия Гольцман) родился 11 декабря 1930 года в Киеве (Украина). С 1970 года Светин служил в ленинградском Малом драматическом театре, а с 1980 года по настоящее время — в Академическом театре комедии (с 1989 года — имени Николая Акимова). В 1997 году стал народным артистом России. Известен ролями в фильмах "Афоня", "Чародеи", "Не может быть" и многих других.

Напомним, недавно ушел из жизни актер Лев Дуров.