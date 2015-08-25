В Киеве пройдет Всеукраинский конкурс фильмов карманного формата

Британский совет, Гете-институт, Польский институт в Киеве, Посольство королевства Испании, Французский институт и Чешский центр в Украине в рамках Европейского дня языков организуют Всеукраинский конкурс фильмов карманного формата для лиц с 18 лет.

Поскольку конкурс посвящен языкам, то главным условием участия фильмов в конкурсе является использование в фильме украинских слов иностранного происхождения.

Приглашаются все желающие попробовать себя в киноискусстве. Все, что нужно ― внимательно прочитать условия конкурса, выбрать 3 слова из 12-ти предложенных (бадминтон, бакенбард, бизнес, гитара, кастаньеты, маскарад, повидло, рандеву, робот, журнал, ветчина, брак), включить фантазию, найти вдохновение и снять короткометражное кино с использованием выбранных слов. Возможно, получится хорошая лента, а возможно, мини-шедевр! Можно использовать больше, чем три слова.

Компетентное жюри, состав которого будет объявлен уже скоро, выберет лучшие фильмы, которые будут отмечены поощрительными призами. Главный призер получит сертификат на путешествие для двоих в Барселону.

Лучшие фильмы будут представлены во время проведения Европейского дня языков в Киеве (27 сентября 2015). Ждем ваши фильмы!

Условия участия:

1. В конкурсе могут принять участие граждане Украины, достигшие возраста 18 лет.

2. Фильмы должны быть представлены только одним лицом: режиссер, актер или любой другой, кто принимал участие в создании фильма.

3. Один участник может прислать только один фильм.

4. Чтобы быть принятым к конкурсу каждый фильм должен:

- Быть снятым мобильным телефоном или фотокамерой;

- Иметь продолжительность от 30 секунд до 10 минут;

- Может быть смонтирован с использованием звуковых дорожек и т.д.;

- Использовать (визуально, вербально или в любой другой способ) по меньшей мере три из предложенных украинских слов, имеющих иностранное происхождение.

Лучшие фильмы будут представлены во время проведения Европейского дня языков в Киеве 27 сентября.

Все вопросы по Конкурса и Европейского дня языков присылайте на slova.konkurs@gmail.com.

Напомним, недавно в Киеве прошел фестиваль поп-культурыKyiv Comic Con.