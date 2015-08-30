Европе предложили "обменять" Кобзона на Савченко

Народному артисту СССР, известному российскому певцу, депутату Госдумы Иосифу Кобзону можно было разрешить выезд в Евросоюз на лечение в случае отправки в ЕС украинской летчицы, депутата Верховной Рады Надежды Савченко.

С таким предложением выступил защитник Савченко, известный российский адвокат Марк Фейгин в своем микроблоге в Твиттере.

"Интересно, почему бы возможность поездки на лечение в Германию Кобзона не обменять на возможность отправки на лечение туда же Савченко?", — заметил защитник.

Интересно, почему бы возможность поездки на лечение в Германию Кобзона не обменять на возможность отправки на лечение туда же Савченко? — Mark Feygin (@mark_feygin) 29 Серпень 2015

Напомним, на Кобзона наложены санкции Европейского Союза из-за его позиции по Украине, поэтому въезд в большинство западных стран парламентарию запрещен. Певец неоднократно высказывался в поддержку самопровозглашенных "республик" ДНР и ЛНР и приезжал на их территорию с концертами.

В начале июля Кобзон заявил, что в случае необходимости лечения за границей надеется на поддержку президента России Владимира Путина.