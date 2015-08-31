Литовский саунд-продюсер создал ремикс на песню "Океана Ельзи"

Литовский саунд-продюсер Einius, автор атмосферной музыки Beissoul & Einius, создал реворк (новую версию оригинала, радикальный ремикс) на песню Океана Ельзи "На небі".

Об этом пишет Обозреватель.

В то же время издание уточнило, что вариация композиции понравилась авторам оригинального произведения.

Обратим внимание, что Einius услышал "На Небі" во время одного из его последних визитов в столицу нашей страны — Киев — и не переставал напевать все время, чувствуя особый резонанс с собственным сердцем.

"Мне пришло столько красивых мыслей, что я не смог не сделать свою интерпретацию песни Океана Ельзи "На небі". Это откровенный подарок вам от меня. Приятного летнего вечера!" — отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что известный украинский музыкант, лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук посетил военных в львовском госпитале, где презентовал свою песню "Жизнь начинается снова".

Фото: facebook.com/Beissoul.Einius, видео: Einius Jarutis