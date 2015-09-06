На концерте в Луцке умер музыкант "Пиккардийской терции"

В Луцке умер один из участников известной украинской группы "Пиккардийская терция", перкуссионист Иван Вощина.

Об этом сообщает "УНИАН".

Трагедия произошла на концерте по поводу открытия реконструированного стадиона "Авангард".

После выступления музыкант зашел в гримерку, где ему стало плохо. Сразу была вызвана "скорая помощь". Однако медики, которые сразу же прибыли по вызову, не смогли спасти артиста.

Представитель оргкомитета концерта Екатерина Дулапчий заявила, что предварительная причина смерти — оторвавшийся тромб.

Напомним, 20 августа в больнице оккупированного Симферополя умер журналист "Крымской правды" Алексей Ермолин.