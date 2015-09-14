Украинская скрипачка победила в престижном конкурсе в Швеции

Украинка София Сульдина заняла первое место в престижном швейцарском конкурсе исполнителей современной музыки Concours Nicati.

София получила денежный приз на сумму 16 тыс швейцарских франков (16 320 долл.), сообщает официальный сайт конкурса.

Українська скрипалька Софія Сульдіна перемогла у престижному конкурсі в Швейцарії http://t.co/lDloqcUbib pic.twitter.com/BvAE0xFQ1r — UKR Embassy in CHE (@UKRinCHE) 14 сентября 2015

Арфистка Эстель Костанцо и коллектив Eunoia Quintet, которые заняли второе и третье места соответственно, выиграли по 12 000 швейцарских франков, пишет 20khvylyn.com.

Concours Nicati проходит каждые два года. Он открыт для участия инструменталистов, певцов и ансамблей (до 6 человек) в возрасте до 35 лет, которые являются гражданами или резидентами Швейцарии. Все работы, которые выполняются во время конкурса, должны быть написаны после 1950 года.

София Сульдина — выпускница столичной консерватории. Она является автором и участником филармонического цикла "Музыкальная культура Европы" и студенткой Высшей школы музыки в Люцерне (Швейцария).

Напомним, в июне в Москве назвали победителей международного конкурса имени Чайковского

видео: youtube.com