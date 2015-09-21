"Зима в огне": Фильм о Майдане победил на кинофестивале в Торонто

На международном кинофестивале в Торонто (Канада) фильм об украинской Революции Достоинства — "Зима в огне" — занял первое место.

Об этом пишет Укринформ.

В то же время агентство уточнило, что лента получила приз зрительских симпатий в категории документальный фильм.

"Я хочу поблагодарить за поддержку и признание нашего фильма, как важного исторического памятника, посвященного патриотизму и единству украинского народа", — сказал ее режиссер Евгений Афинеевский.

Обратим внимание, что нынешний международный кинофестиваль в Торонто проходит уже в 40-й раз. В течение 10 дней на суд аудитории было представлено более 300 кинолент из более чем 60 стран.

Напомним, ранее сообщалось, что фильм украинского режиссера Мирослава Слабошпицкого "Племя" был удостоен очередной — 40-й по счету награды. Узнать больше о ленте можно здесь.

Видео: Netflix