Первый онлайн-аукцион в помощь семье режиссера Сенцова собрал 50 000 гривен

В ночь с 19 на 20 октября ровно в полночь завершился онлайн-аукцион в Facebook в поддержку семьи режиссера Олега Сенцова, который стартовал в день открытия Ukrainian Fashion Week.

Лотом стал специальный режиссерский стул FREEDOM, который создал дизайнер Дмитрий Аллилуев и студия "llil Design". Целостный проект поддержала Соломия Витвицкая и телеканал "1+1" называется .

Состоялись шестидневные торги, в которых активно участвовали, в частности, Игорь Абрамович, Эмма Маева, Сергей Савка, Татьяна Борисихина и другие. В последние часы напряженная борьба развернулась между двумя участниками - арт-дилером Игорем Абрамовичем и меценатом Сергеем Шаховым. И фактически за 5 минут до финиша сработала наибольшая ставка от Сергея Шахова в размере 30 тыс. грн., которую никто не успел перебить. Поэтому кресло "FREEDOM" вскоре будет лично передано Сергею.

В течение акции фиксировались благотворительные взносы от неравнодушных людей, а также вклад телеканала 1 + 1, личный вклад Соломии Витвицкой, Александра Соколовского (основателя Ukrainian Fashion Week), которые увеличили общую сумму помощи семье заключенного украинского режиссера до 50 тыс. гривен. Именно эта сумма уже была переведена семье режиссера Олега Сенцова на соответствующий счет в среду 21.10.2015. Приглашаем всех желающих помочь, а такие есть и могут быть, ― сделать это, перечислив средства на карту гривневого счета по таким реквизитам ― ПриватБанк: Номер карты: 5168742319492173 Короненко Марьяна Орестовна (доверенное лицо семьи Олега Сенцова, у которой украинское гражданство и она согласилась на благотворительный проект).

Проект #12x12x12 by llil Design в поддержку режиссера Олега Сенцова координировала со своей стороны сестра Олега Сенцова, ― Наталья Каплан, которая прокомментировала эту акцию так:

"Искренне благодарна организаторам за этот аукцион и, конечно, создателям этого чуда. Отдельную благодарность выражаю победителю онлайн-аукциона Сергею. Надеюсь, кресло FREEDOM станет для него комфортным местом для работы, отдыха и размышлений. Сейчас первоочередная задача, чтобы Олег не был забыт. Срок осуждения очень большой ― 20 лет, но мы прилагаем все усилия, чтобы он вышел быстрее и смог продолжить заниматься творчеством. Мы очень ценим поддержку".

Телеканал "1 + 1" вместе с Ukrainian Fashion Week выступил партнером акции и дизайнерского проекта, поддержав идею автора архитектора Дмитрия Аллилуева. Ведущая ТСН Соломия Витвицкая благодарна всем, кто откликнулся с предложением помочь и согласился принять участие в благотворительной акции в поддержку семьи Сенцова ― жене и двум деткам. Достойный результат аукциона еще раз подтвердил актуальность благотворительного проекта.

В ближайшее время Соломия Витвицкая планирует организовать встречу в Киеве с сестрой Натальей Каплан и инициатором проекта ― представителями студии "llil Design", чтобы поднять вопрос дальнейшей помощи семье режиссера Олега Сенцова.

Напомним, в масштабах Ukrainian Fashion Week была представлена специальная инсталляция из 12 стилизованных режиссерских кресел, разработанных совместно с известными украинскими дизайнерами. Автор проекта, студия "llil Design", используя современные эстетические средства и материалы, меняет стереотипное представление об известном всем предмет. Новые дизайнерские решения предложили Саша Каневский, Антон Белинский, Маша Рева, Юлия Паскаль, Иван Фролов, Ксения Шнайдер, Светлана Бевза, Дина Линник, Даша Лагенберг и Яся Хоменко. Главное место в коллекции, отведено креслу FREEDOM, созданном "llil Design".

Кресло FREEDOM "посвящено" украинскому режиссеру Олегу Сенцов, которого незаконно осудили на 20 лет лишения свободы в России. Как предполагалось все собранные деньги переданы семье украинского героя-режиссера Олега Сенцова. Мы все хотим, чтобы наш украинский режиссер сидел на свободе в удобном кресле режиссера и снимал хорошее кино.

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Обращаем внимание всех, кто стремится присоединиться к благотворительному делу с целью поддержки семьи Олега Сенцова.

Вы можете делать свои взносы на специально открытые счета:

Гривневый счет Приватбанк: Номер карты: 5168742319492173 Короненко Марьяна Орестовна (доверенное лицо семьи Олега Сенцова, так как она имеет украинское гражданство и согласилась на благотворительное дело, потому что сестра Олега Сенцова имеет российское гражданство и в данной политической ситуации не может открыть счет в Украине)

Рубльовий рахунок: ЮниКредитБанк:

Номер карты: 4908 5560 0670 3876

Корреспондентский счет: 3010180300000000545

БИК банка: 044525545

Счет получателя: 40817810750010417770

ИНН: 7710030411

КПП: 775001001

ОКПО: 09807247

ФИО получателя: Кочнева Наталья Сергеевна/NATALYA KOCHNEVA

Євро рахунок: European Film Academy e.V.

IBAN: DE69 1005 0000 0190 3335 70

BIC/SWIFT: BELADEBEXXX

Reason for payment: Donation for Oleg